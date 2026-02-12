«Η ΚΟΠ πότε θα ακολουθήσει;» - Το μήνυμα του ΠΑΣΠ στην Ομοσπονδία

Δικαιώμα ψήφου σε συνεδρία της Εκτελεστικής Επιτροπής της UEFA είχε μέλος της FIFPRO Europe, με τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Ποδοσφαιριστών να τονίζει πως είναι ορόσημο αυτή η μέρα.

Ο Σύνδεσμος με αφορμή αυτό, στέλνει μήνυμα προς την ΚΟΠ ώστε να κάνει το ίδιο, θεωρώντας πως οι ποδοσφαιριστές πρέπει να λαμβάνουν μέρος στις κρίσιμες αποφάσεις.

Αναλυτικά: «Η σημερινή μέρα αποτελεί ορόσημο για τη FIFPRO Europe και το σύνολο των συνδικαλιστικών οργανώσεων των ποδοσφαιριστών στην Ευρώπη. Για πρώτη φορά, μέλος της FIFPRO Europe συμμετείχε με δικαίωμα ψήφου σε συνεδρία της Εκτελεστικής Επιτροπής της UEFA, με τον πρόεδρο της ευρωπαϊκής ένωσης παικτών, David Terrier, να λαμβάνει θέση στο ανώτατο εκτελεστικό όργανο της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Ποδοσφαίρου.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί το επιστέγασμα της υπογραφής του Μνημονίου Συναντίληψης, που υπεγράφη στις 29/10/2024 μεταξύ της FIFPRO Europe και της UEFA, μέσω του οποίου διασφαλίζεται θεσμικά η εκπροσώπηση των επαγγελματιών ποδοσφαιριστών στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Υπενθυμίζεται ότι στις 21/05/2025, ο πρόεδρος της FIFPRO Europe συμμετείχε, για πρώτη φορά, ως παρατηρητής στην Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA. Πλέον, η συμφωνία παίρνει ουσιαστική και θεσμική διάσταση.

Παράλληλα, η FIFPRO Europe κατέχει ειδικές θέσεις στις μόνιμες επιτροπές της UEFA και συμμετέχει ενεργά στις συζητήσεις που αφορούν το μέλλον του αθλήματος. Στο πλαίσιο αυτό, ο πρόεδρος του ΠΑ.Σ.Π. και αντιπρόεδρος της FIFPRO Europe, Σπύρος Νεοφυτίδης, είναι μέλος της Επιτροπής Ποδοσφαίρου της UEFA, γεγονός που επιβεβαιώνει τη σημασία της συμμετοχής των εκπροσώπων των ποδοσφαιριστών στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα.

Η παρουσία των ποδοσφαιριστών στον διάλογο για το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο δεν αποτελεί προνόμιο, αλλά αναγκαιότητα. Ως οι πρωταγωνιστές του αθλήματος, γνωρίζουν από πρώτο χέρι τις προκλήσεις, τα προβλήματα και τις ανάγκες του σύγχρονου ποδοσφαίρου και οφείλουν να έχουν λόγο στις αποφάσεις που τους αφορούν.

Με αφορμή τη σημερινή εξέλιξη, ο ΠΑ.Σ.Π. καλεί την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου να ακολουθήσει το παράδειγμα της UEFA και να ανοίξει ουσιαστικό διάλογο με τους ποδοσφαιριστές, εξασφαλίζοντας στον Σύνδεσμο τη θέση που του αναλογεί στις κρίσιμες αποφάσεις για το κυπριακό ποδόσφαιρο. Μόνο μέσα από συνεργασία και συνένωση δυνάμεων μπορεί να διαμορφωθεί ένα καλύτερο αύριο για το άθλημα.

Πώς μπορεί να λαμβάνονται αποφάσεις για τους ποδοσφαιριστές χωρίς να τους δίνεται λόγος; Πώς γίνεται να σχεδιάζεται το μέλλον του ποδοσφαίρου χωρίς τους πρωταγωνιστές του; Ο διάλογος, η συλλογικότητα και η συνεργασία αποτελούν τη μόνη βιώσιμη οδό για ένα σύγχρονο, δίκαιο και ανθρώπινο ποδόσφαιρο».