Τηλεοπτικό πρόγραμμα: Πλούσια η σημερινή δράση
Όλα όσα θα δείτε κατά τη διάρκεια της σημερινής μέρας.
PIK 2
20:30 Xειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες
Cytavision 1
17:00 Διγενής Μ. - Πάφος FC
20:00 Φούτσαλ: ΑΕΚ - ΑΕΛ
Cytavision 2
21:45 Μπάγερν - Λειψία
Cytavision 3
22:15 Σάντερλαντ - Λίβερπουλ
Cytavision 4
22:00 Μπολόνια - Λάτσιο
Cytavision 5
12:00 Tένις: ATP 500 - Rotterdam
20:30 Tένις: ATP 500 - Rotterdam
Cytavision 6
17:00 Λεβαδειακός - ΟΦΗ
20:30 ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός
Cytavision 7
15:00 13η Ιπποδρομιακή Συνάντηση
21:30 Μάντσεστερ Σ. - Φούλαμ
Cytavision 8
21:30 Άστον Βίλα - Μπράιτον
Novasports 6
17:30 Tένις: WTA 1000 - Doha
Νοvasports Prime
18:00 Μπάσκετ: Κλουζ - Άρης
Νοvasports Start
18:00 Μπάσκετ: Άνκαρα - Νίνερς Τσέμνιτζ
Νοvasports 5
21:00 Μπάσκετ: Ρέγιερ Βενέτσια - Χάποελ Ιερουσαλήμ
Cablenet Sports 1
18:00 ΑΠΟΕΛ - Ένωση
Cablenet Sports 2
19:45 Λέουβεν - Άρσεναλ (Γ)
22:00 Παρί - Ρεάλ (Γ)