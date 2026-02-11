ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τηλεοπτικό πρόγραμμα: Πλούσια η σημερινή δράση

Όλα όσα θα δείτε κατά τη διάρκεια της σημερινής μέρας.

PIK 2

20:30 Xειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες

Cytavision 1

17:00 Διγενής Μ. - Πάφος FC

20:00 Φούτσαλ: ΑΕΚ - ΑΕΛ

Cytavision 2

21:45 Μπάγερν - Λειψία

Cytavision 3

22:15 Σάντερλαντ - Λίβερπουλ

Cytavision 4

22:00 Μπολόνια - Λάτσιο

Cytavision 5

12:00 Tένις: ATP 500 - Rotterdam

20:30 Tένις: ATP 500 - Rotterdam

Cytavision 6

17:00 Λεβαδειακός - ΟΦΗ

20:30 ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός

Cytavision 7

15:00 13η Ιπποδρομιακή Συνάντηση

21:30 Μάντσεστερ Σ. - Φούλαμ

Cytavision 8

21:30 Άστον Βίλα - Μπράιτον

Novasports 6

17:30 Tένις: WTA 1000 - Doha

Νοvasports Prime

18:00  Μπάσκετ: Κλουζ - Άρης

Νοvasports Start

18:00 Μπάσκετ: Άνκαρα - Νίνερς Τσέμνιτζ

Νοvasports 5

21:00 Μπάσκετ: Ρέγιερ Βενέτσια - Χάποελ Ιερουσαλήμ

Cablenet Sports 1

18:00 ΑΠΟΕΛ - Ένωση

Cablenet Sports 2

19:45 Λέουβεν - Άρσεναλ (Γ)

22:00 Παρί - Ρεάλ (Γ)

Διαβαστε ακομη