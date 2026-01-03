Δράση στην Κύπρο και το εξωτερικό - Οι μεταδόσεις της ημέρας (03/01)
Οι τηλεοπτικές μεταδόσεις του Σαββάτου (03/01)
Cytavision 1
14:30 Διγενής Μόρφου - ΠΑΕΕΚ
19:00 Ακρίτας - Ομόνοια
Cytavision 2
17:00 Εθνικός Άχνας - ΑΕΛ
Cytavision 3
14:30 Άστον Βίλα - Nότιγχαμ Φόρεστ
17:00 Γουλβς - Γουέστ Χαμ
19:30 Μπόρνμουθ - Άρσεναλ
Cytavision 4
13:30 Κόμο - Ουντινέζε
16:00 Σασουόλο - Πάρμα
19:00 Γιουβέντους - Λέτσε
21:45 Αταλάντα - Ρόμα
Cytavision 5
17:00 Μπράιτον - Μπέρνλι
Cytavision 6
16:00 Τζένοα - Πίζα
00:00 Μπάσκετ: Χιτ - Τίμπεργουλβς
Cytavision 7
17:00 Μπόρνμουθ - Μπέρνλι
20:00 Μπενφίκα - Εστορίλ
Cytavision 8
19:30 Έλτσε - Βιγιαρεάλ
22:00 Εσπανιόλ - Μπαρτσελόνα
Cablenet Sports 1
18:00 ΑΠΟΕΛ - Ένωση
Cablenet Sports 2
18:00 Μονακό - Λιόν
20:00 Νις - Στραμβούργο
22:05 Λιλ - Ρεν
Cablenet Sports 3
18:00 Σενεγάλη - Σουδάν
21:00 Μαλί - Τυνησία