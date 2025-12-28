Οι μεταδόσεις σήμερα (28/12)
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Δείτε το πρόγραμμα των μεταδόσεων σήμερα Κυριακή 28/12
Cytavision 3
16:00 Σάντερλαντ - Λιντς
18:30 Κρίσταλ Πάλας - Τότεναμ
Cytavision 4
13:30 Μίλαν - Βερόνα
16:00 Κρεμονέζε - Νάπολι
19:00 Μπολόνια - Σασουόλο
21:45 Αταλάντα - Ίντερ
Cytavision 6
22:30 ΝΒΑ:Οκλαχόμα - Φιλαδέλφεια
Cytavision 7
14:30 99η Ιπποδρομιακή Συνάντηση
22:30 Σπόρτινγκ - Ρίο Άβε
Cytavision 8
20:00 Μπράγκα - Μπενφίκα
Cablenet Sports 3
14:00 Mπάσκετ: Τενερίφη - Γκραν Κανάρια
20:00 Mπάσκετ: Ρεάλ - Ουνικάχα