Μήπως η Άστον Βίλα βρίσκεται στην κούρσα του πρωταθλήματος;

Οι φίλαθλοι της Άστον Βίλα το πιστεύουν. Οι παίκτες της Άστον Βίλα δείχνουν ότι το πιστεύουν. Ο Ουνάι Έμερι δεν θα πει ποτέ αν το πιστεύει ο ίδιος. Ένα πράγμα, όμως, δεν μπορεί πλέον να αμφισβητηθεί: η Άστον Βίλα πρέπει πλέον να αντιμετωπίζεται σοβαρά ως διεκδικήτρια του τίτλου της Premier League.

Ο Βάσκος αντιμετώπισε την αναπόφευκτη ερώτηση για το αν η ομάδα του μπορεί να διεκδικήσει τον τίτλο με απόλυτη ψυχραιμία: «Όχι ακριβώς. Είμαστε ανταγωνιστικοί. Είμαστε τρίτοι στο πρωτάθλημα πίσω από την Άρσεναλ και τη Μάντσεστερ Σίτι. Ουάου».

Tα δύο γκολ του Όλι Γουότκινς, με το δεύτερο να έρχεται στο 84΄, το βράδυ του Σαββάτου (27/12), έφεραν... τούμπα το ματς με την Τσέλσι στο «Στάνφορντ Μπριτζ», δίνοντας στους «χωριάτες» την νίκη με 2-1, όπου ήταν και η 11η τους στην σειρά, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ συλλόγου.

Όμως τα στοιχεία είναι αδιάψευστα:

Η νίκη της Βίλα ήταν η 11η συνεχόμενη, ισοφαρίζοντας ρεκόρ του συλλόγου που είχε σημειωθεί τον Σεπτέμβριο του 1897 και τον Μάρτιο του 1914. Παράλληλα, έχει πλέον πετύχει οκτώ διαδοχικές νίκες στην κορυφαία κατηγορία για πρώτη φορά μετά το σερί των εννέα αγώνων μεταξύ Οκτωβρίου και Δεκεμβρίου του 1910.

Στο τέλος της 5ης αγωνιστικής της φετινής σεζόν, η Βίλα βρισκόταν στη 18η θέση και δεν είχε ακόμη νίκη στην Premier League. Από την 6η αγωνιστική και μετά, έχει περισσότερες νίκες και περισσότερους βαθμούς από κάθε άλλη ομάδα.

Η Άστον Βίλα δεν είχε ποτέ περισσότερους βαθμούς μετά από 18 αγωνιστικές σε σεζόν Premier League από τους 39 που έχει συγκεντρώσει φέτος.

Ο Έμερι μπορεί να αποφεύγει τη συζήτηση για τον τίτλο, όμως το έργο του και το «άγγιγμα του Μίδα» που διαθέτει, με τον σκόρερ του αγώνα, Όλι Γουότκινς, να χαρακτηρίζει τον προπονητή του «τακτική ιδιοφυΐα», σημαίνουν ότι η ομάδα βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της κουβέντας για την κορυφή της βαθμολογίας.

Η πραγματική δοκιμασία για τη Βίλα ίσως έρθει στο επόμενο παιχνίδι της, όταν θα αντιμετωπίσει την πρωτοπόρο Άρσεναλ εκτός έδρας την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου (22:15). Ωστόσο, ο άλλοτε τεχνικός της Παρί έχει αποδείξει ότι ξέρει να κάνει τη ζωή δύσκολη στην πρώην ομάδα του.

Πληροί όλα τα κριτήρια ενός προπονητή ελίτ επιπέδου: οδήγησε τη Βίλα στο Champions League την περασμένη σεζόν, χάνοντάς το φέτος μόλις την τελευταία αγωνιστική της σεζόν 2024/25, και τώρα τη φέρνει μόλις τρεις βαθμούς από την κορυφή της βαθμολογίας και έναν πίσω από τη Μάντσεστερ Σίτι.

Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο είναι ότι με τη νίκη της η Βίλα βρίσκεται πλέον 10 βαθμούς μπροστά από την πέμπτη Τσέλσι, μια θέση που θα δεχόταν μετά το απογοητευτικό ξεκίνημα της σεζόν, όταν δεν είχε καταφέρει να κερδίσει κανένα από τα πρώτα πέντε παιχνίδια πρωταθλήματος.

Πάντως, το μόνο σίγουρο είναι ότι αν η Άστον Βίλα καταφέρει να πάρει κάτι απέναντι στους «κανονιέρηδες» στο «Έμιρεϊτς» τότε σίγουρα θα βρίσκεται για τα καλά στην «μάχη» για τον πρώτο της τίτλο από το 1981 και τον όγδοο συνολικά στην ιστορία της.

