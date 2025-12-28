ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ουότκινς: «Ο Ουνάι Έμερι είναι μια ιδιοφυΐα της τακτικής»

Ο επιθετικός της Άστον Βίλα αποθέωσε τον προπονητή του, χαρακτηρίζοντας τον ως μια ιδιοφυία πάνω στην τακτική προσέγγιση των αγώνων.

Η Άστον Βίλα πήρε μεγάλο διπλό στην έδρα της Τσέλσι και παραμένει ολοζώντανη στην μάχη για την κατάκτηση της Premier League, με τον Όλι Γουότκινς να αποθεώνει τον Ουνάι Έμερι.

«Ο Ουνάι Έμερι είναι μια τακτική ιδιοφυΐα, επιτρέψτε μου να το πω αυτό. Όταν μπήκα στο δεύτερο ημίχρονο, έφερε τους Τζέιντον Σάντσο και Μόργκαν Ρότζερς στην πτέρυγα και έβαλε τον Γιούρι Τίλεμανς στο «10»

Με αυτό το τρικ είχαμε έναν επιπλέον παίκτη στην περιοχή και καταφέραμε να φτάσουμε στην ανατροπή με την Τσέλσι», ανέφερε χαρακτηριστικά ο επιθετικός της Άστον Βίλα.

sdna.gr 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Διαβαστε ακομη