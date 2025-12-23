Οι μεταδόσεις σήμερα (23/12)
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Δείτε το πρόγραμμα των τηλεοπτικών μεταδόσεων σήμερα Τρίτη 23/12
Cytavision 7
22:45 Γκιμαράες - Σπόρτινγκ
Novasports Prime
20:00 Μπάσκετ: Ζαλγκίρις - Παναθηναϊκός
Novasports 2
18:00 Mπάσκετ: Ντουμπάι - Αρμάνι
Novasports 3
21:45 Mπάσκετ: Παρίς - Ερ. Αστέρας
Novasports 4
19:45 Mπάσκετ: Φενέρμπαχτσε - Μπαρσελόνα
Novasports 5
20:30 Mπάσκετ: Μπάγερν - Χάποελ Τελ Αβίβ
Novasports 6
21:45 Mπάσκετ: Βιλερμπάν - Εφές
Novasports Start
21:00 Mπάσκετ: Βαλένθια - Μπασκόνια