Συναγερμός στην Τσέλσι με Κουκουρέγια

Ο Ισπανός μπακ κατά την διάρκεια του αγώνα παραπονέθηκε για ενοχλήσεις στον οπίσθιο μηριαίο και αντικαταστάθηκε στο 69ο λεπτό από τον Μάλο Γκούστο, με την κατάσταση του έμπειρου αμυντικού να προκαλεί συναγερμό.

Ο Κουκουρέγια θα υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί το ακριβές πρόβλημα που αντιμετωπίζει στον οπίσθιο μηριαίο, αλλά και το ενδεχόμενο διάστημα που θα απουσιάσει.

