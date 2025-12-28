ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Νέα βελτιωμένη πρόταση της Γκρέμιο για Τετέ

Η Γκρέμιο θέλει να αποκτήσει άμεσα τον Τετέ και επιμένει να τον ζητά δανεικό από τον Παναθηναϊκό με οψιόν αγοράς.

Ο Παναθηναϊκός δεν πρόκειται να μπει σε συζητήσεις για την παραχώρηση του Τετέ με δανεισμό, παρά μόνο με αγορά, ωστόσο η Γκρέμιο δεν εγκαταλείπει τη μάχη. Ο 25χρονος εξτρέμ από την άλλη φαίνεται πως θέλει να επιστρέψει στον σύλλογο από τον οποίο ξεκίνησε την καριέρα του, όπως φάνηκε και από τη φωτογραφία που έβγαλε με τη φανέλα που είχε το όνομά του.

Στη Βραζιλία αναφέρουν ότι η Γκρέμιο επανήλθε με νέα βελτιωμένη πρόταση για τον Τετέ. Σύμφωνα με το GZH, η νέα προσφορά περιλαμβάνει δανεισμό με κόστος 500.000 ευρώ και υποχρεωτική αγορά στα μέσα του 2026, με το συνολικό ποσό να φτάνει τα 4-5 εκατ. ευρώ.

Η ομάδα του Πόρτο Αλέγκρε θέλει να βρει τη λύση για να αποκτήσει τον Τετέ, ωστόσο όλα θα κριθούν από τη στάση του Παναθηναϊκού.

