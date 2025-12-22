Κυπριακή δράση και όχι μονο (το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας)
Όλα όσα θα δείτε κατά τη διάρκεια της σημερινής μέρας.
Cytavision 1
19:00 ΑΕΛ - ΑΕΚ
Cytavision 2
19:00 Ομόνοια - Εθνικός Άχνας
Cytavision 3
22:00 Φούλαμ - Νότιγχαμ Φόρεστ
Cytavision 4
21:00 Nάπολι - Μπολόνια
Cytavision 6
20:45 Αλβέρκα - Πόρτο
Cytavision 7
22:45 Μπενφίκα - Φαμαλικάο
Cytavision 8
22:00 Μπιλμπάο - Εσπανιόλ
Novasports Prime
18:00 Πανσερραϊκός - Λεβαδειακός
Cablenet Sports 1
19:45 Bόλεϊ (α): Nέα Σαλαμίνα - Ανόρθωση