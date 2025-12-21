Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (21/12)
Cytavision 1
10:00 Γυναικείο: Αpollon Ladies - Άρης
19:00 Ε.Ν. Ύψωνα - Απόλλων
Cytavision 3
18:30 Άστον Βίλα - Μάντσεστερ Γ.
21:00 ΑΕΚ - ΟΦΗ
Cytavision 4
13:30 Κάλιαρι - Πίζα
16:00 Σασουόλο - Τορίνο
19:00 Φιορεντίνα - Ουντινέζε
21:45 Τζένοα - Αταλάντα
Cytavision 5
15:45 Οσέρ - Μονακό
19:00 Τένις: Νext Gen ATP Finals
Cytavision 6
17:30 Λάρισα - Ατρόμητος
22:30 Μπάσκετ: Χοκς - Μπουλς
Cytavision 7
15:00 Ιπποδρομιακή συνάντηση
Cytavision 8
15:00 Τζιρόνα - Ατλέτικο
17:15 Βιγιαρεάλ - Μπαρτσελόνα
22:00 Λιόν - Κολονιέ
Novasports Prime
19:30 ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός
Novasports 3
14:30 Μπράουνσβαϊγκ - Σάλκε
18:30 Χάιντενχαϊμ - Μπάγερν
Novasports Start
16:30 Μάιντς - Ζανκτ Παουλί
Cablenet Sports 1
19:00 Πάφος FC - AΠΟΕΛ
Cablenet Sports 2
13:15 Oυτρέχτη - Αϊντχόφεν
Cablenet Sports 3
13:30 Μπάσκετ: Μπαρτσελόνα - Μπανταλόνα
15:30 Φέγενορντ - Τβέντε
20:00 Μπάσκετ: Μάλαγα - Μπασκόνια