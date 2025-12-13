ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Stoiximan: Ανταγωνιστικές αποδόσεις σε Στέλιος Κυριακίδης, ΓΣΠ και Αντώνης Παπαδόπουλος

Με τρεις αγώνες ανοίγει σήμερα η αυλαία της 14ης αγωνιστικής στην Cyprus League by Stoiximan, με την Stoiximan να προσφέρει Ανταγωνιστικές Αποδόσεις στους φίλους του στοιχήματος.

Στις 17:00 στο Στέλιος Κυριακίδης  ο Ακρίτας  αγωνίζεται απέναντι στον Εθνικό με την Stoiximan να προσφέρει απόδοση 2.85 στη νίκη της ομάδας της Χλώρακας, 3.30 στην ισοπαλία και 2.42 στη νίκη της Άχνας. Το να σκοράρουν και οι δύο ομάδες αποτιμάται στο 1.72 και το ενδεχόμενο να υποδειχθούν πέραν των 5,5 καρτών στα 2.07

Στις 18:00 στο ΓΣΠ ο ΑΠΟΕΛ αντιμετωπίζεται την Ένωση Νέων Ύψωνα με την Stoiximan να προσφέρει απόδοση 1.23 στη νίκη της ομάδας του Πάμπλο Γκαρσία, 5.80 στην ισοπαλία και 11.75 στην επικράτηση της ομάδας του Ύψωνα. Το να κερδίσει ο ΑΠΟΕΛ και στα δύο ημίχρονα προσφέρεται στα 2.32 και ο καταλογισμός πέναλτι στα 2.80.

Στις 19:00 στο Αντώνης Παπαδόπουλος η τυπικά γηπεδούχος Ομόνοια Αραδίππου υποδέχεται την Ανόρθωση με την Stoiximan να προσφέρει τη νίκη της ομάδας του Μαρίνου Σατσιά στα 4.65, την ισοπαλία στα 3.60 και τη νίκη της ομάδας του Τιμούρ Κετσπάγια στο 1.72. Το να σκοράρουν και οι δύο ομάδες δίνεται στο 1.87 και το να μπει γκολ πριν το 28ο λεπτό της αναμέτρησης στα 2.02.

