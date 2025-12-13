Premier League - 16η αγωνιστική: Επικίνδυνο παιχνίδι για τη Λίβερπουλ απέναντι στους «γλάρους»

Η αυλαία της 16ης αγωνιστικής της Premier League είναι έτοιμη να ξεκινήσει και για ακόμη μία φορά το πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου είναι άκρως εντυπωσιακό.

Η Λίβερπουλ μετά το σπουδαίο διπλό μέσα στο Μιλάνο απέναντι στην Ίντερ (1-0), για το Champions League, θέλει να συνεχίσει τα θετικά αποτελέσματα και να επιστρέψει στις νίκες και στο πρωτάθλημα, μετά από δύο απανωτές ισοπαλίες.

Οι «κόκκινοι» θα φιλοξενήσουν στο Άνφιλντ την πάντα επικίνδυνη Μπράιτον, από την οποία βέβαια θα λείπει ο Στέφανος Τζίμας, καθώς ο Έλληνας επιθετικός υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού και θα μείνει εκτός για το υπόλοιπο της χρονιάς.

Για την ίδια αγωνιστικής η Μάντσεστερ Σίτι έχει δύσκολο έργο στο Λονδίνο απέναντι στην Κρίσταλ Πάλας, ενώ η φορτσάτη Άστον Βίλα θα αναμετρηθεί με τη Γουέστ Χαμ, μέσα στην έδρα των «σφυριών».

Η Αναλυτικά το πρόγραμμα της 16ης αγωνιστικής:

Σάββατο 13/12

Τσέλσι-Έβερτον (17:00)

Λίβερπουλ-Μπράιτον (17:00)

Μπέρνλι-Φούλαμ (19:30)

Άρσεναλ-Γουλβς (22:00)

Κυριακή 14/12

Κρίσταλ Πάλας-Μάντσεστερ Σίτι (16:00)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Τότεναμ (16:00)

Σάντερλαντ-Νιουκάστλ (16:00)

Γουέστ Χαμ-Άστον Βίλα (16:00)

Μπρέντφορντ-Λιντς (18:30)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Μπόρνμουθ (22:00)

Η επόμενη (17η) αγωνιστική:

Σάββατο 20/12

Νιουκάστλ-Τσέλσι (14:30)

Μπόρνμουθ-Μπέρνλι (17:00)

Μπράιτον-Σάντερλαντ (17:00)

Μάντσεστερ Σίτι-Γουέστ Χαμ (17:00)

Γουλβς-Μπρέντφορντ (17:00)

Τότεναμ-Λίβερπουλ (19:30)

Έβερτον-Άρσεναλ (22:00)

Λιντς-Κρίσταλ Πάλας (22:00)

Κυριακή 21/12

Άστον Βίλα-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (18:30)

Φούλαμ-Νότιγχαμ Φόρεστ (22:00)

