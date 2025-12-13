ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Premier League - 16η αγωνιστική: Επικίνδυνο παιχνίδι για τη Λίβερπουλ απέναντι στους «γλάρους»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Premier League - 16η αγωνιστική: Επικίνδυνο παιχνίδι για τη Λίβερπουλ απέναντι στους «γλάρους»

Η Λίβερπουλ ακόμη ψάχνει τη σταθερότητα στο παιχνίδι της και ο Άρνε Σλοτ δεδομένα θα θέλει να δει την ομάδα του να λυγίζει την Μπράιτον, στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής της Premier League.

Η αυλαία της 16ης αγωνιστικής της Premier League είναι έτοιμη να ξεκινήσει και για ακόμη μία φορά το πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου είναι άκρως εντυπωσιακό.

Η Λίβερπουλ μετά το σπουδαίο διπλό μέσα στο Μιλάνο απέναντι στην Ίντερ (1-0), για το Champions League, θέλει να συνεχίσει τα θετικά αποτελέσματα και να επιστρέψει στις νίκες και στο πρωτάθλημα, μετά από δύο απανωτές ισοπαλίες.

Οι «κόκκινοι» θα φιλοξενήσουν στο Άνφιλντ την πάντα επικίνδυνη Μπράιτον, από την οποία βέβαια θα λείπει ο Στέφανος Τζίμας, καθώς ο Έλληνας επιθετικός υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού και θα μείνει εκτός για το υπόλοιπο της χρονιάς.

Για την ίδια αγωνιστικής η Μάντσεστερ Σίτι έχει δύσκολο έργο στο Λονδίνο απέναντι στην Κρίσταλ Πάλας, ενώ η φορτσάτη Άστον Βίλα θα αναμετρηθεί με τη Γουέστ Χαμ, μέσα στην έδρα των «σφυριών».

Η Αναλυτικά το πρόγραμμα της 16ης αγωνιστικής:

Σάββατο 13/12

Τσέλσι-Έβερτον (17:00)

Λίβερπουλ-Μπράιτον (17:00)

Μπέρνλι-Φούλαμ (19:30)

Άρσεναλ-Γουλβς (22:00)

Κυριακή 14/12

Κρίσταλ Πάλας-Μάντσεστερ Σίτι (16:00)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Τότεναμ (16:00)

Σάντερλαντ-Νιουκάστλ (16:00)

Γουέστ Χαμ-Άστον Βίλα (16:00)

Μπρέντφορντ-Λιντς (18:30)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Μπόρνμουθ (22:00)

Η επόμενη (17η) αγωνιστική:

Σάββατο 20/12

Νιουκάστλ-Τσέλσι (14:30)

Μπόρνμουθ-Μπέρνλι (17:00)

Μπράιτον-Σάντερλαντ (17:00)

Μάντσεστερ Σίτι-Γουέστ Χαμ (17:00)

Γουλβς-Μπρέντφορντ (17:00)

Τότεναμ-Λίβερπουλ (19:30)

Έβερτον-Άρσεναλ (22:00)

Λιντς-Κρίσταλ Πάλας (22:00)

Κυριακή 21/12

Άστον Βίλα-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (18:30)

Φούλαμ-Νότιγχαμ Φόρεστ (22:00)

sport-fm.gr 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Δεν τον ξέχασαν...

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Με Πάμπλο Λάσο στο τιμόνι η Εφές

EUROLEAGUE

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Η χαμένη ευκαιρία του ΑΠΟΕΛ και ο... χαμός στο κάτω διάζωμα

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ζορίστηκε η Μπαρτσελόνα αλλά ο Ραφίνια είπε την πρώτη και την... τελευταία λέξη

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Σατσιάς: «Έδωσαν και την ψυχή τους οι παίκτες μου»

ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

|

Category image

Κετσπάγια: «Πήγε χαμένη η προσπάθεια δυόμισι μηνών»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Το μεγάλο τρίποντο της Ομόνοιας Αρ. απέναντι στην Ανόρθωση

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Τη χαστούκισε η «συγκάτοικος» Ομόνοια Αραδίππου και ξανά σε θέση… υποβιβασμού η Ανόρθωση!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

BINTEO: Η «λευκή» ισοπαλία ανάμεσα σε ΑΠΟΕΛ και Ε.Ν. Ύψωνα

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Γκαρσία: «Είμαι ο πρώτος υπεύθυνος για το αποτέλεσμα»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Έκρυθμη η κατάσταση στο ΓΣΠ, έξω από τη δυτική οι ΑΠΟΕΛίστες με συνθήματα προς όλους

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

«Είναι πιο εύκολο να παίζεις απέναντι στον ΑΠΟΕΛ...»

FREEDOM 24 ENΩΣΗ ΝΕΩΝ ΥΨΩΝΑ

|

Category image

Χαρακίρι στο ΓΣΠ ο ΑΠΟΕΛ, έμεινε άσφαιρος κόντρα στην Ε.Ν. Ύψωνα

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Νέο σόου από τον Λεβαδειακό με γκολάρα από Κωστή

Ελλάδα

|

Category image

Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Νίκησε με ανατροπή η πρωτοπόρος Αναγέννηση Δερύνειας

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη