Ποια ελληνική ομάδα έχει πάρει τις περισσότερες νίκες στην Ευρώπη φέτος

Η Ελλάδα ξεκίνησε το καλοκαίρι την πορεία της στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις με πέντε ομάδες, με τον πρωταθλητή Ολυμπιακό και τον δευτεραθλητή Παναθηναϊκό να συμμετέχουν στο Champions League, οι «ερυθρόλευκοι» στην League Phase και οι «πράσινοι» στον δεύτερο προκριματικό. Από την άλλη, ο ΠΑΟΚ άρχισε το δικό του ταξίδι στον τρίτο προκριματικό του Europa League, ενώ ΑΕΚ και Άρης στον δεύτερο γύρο του Conference.

Όμως ποια ομάδα έχει πάρει τις περισσότερες νίκες στην Ευρώπη φέτος;

Ο αποκλεισμός του Άρη και η πορεία του Ολυμπιακού

Ο Άρης δεν κατάφερε να πετύχει κάποια νίκη την τρέχον αγωνιστική περίοδο, με την ομάδα του Μαρίνου Ουζουνίδη να μην καταφέρνει να ξεπεράσει το «εμπόδιο» της αζέρικης, Αράζ στον δεύτερο προκριματικό γύρο της τρίτης κατά τάξει διασυλλογικής διοργάνωσης. Οι Θεσσαλονικείς ηττήθηκαν με 2-1 στο Μπακού, ενώ στην συμπρωτεύουσα ενώ επέστρεψαν από το εις βάρος τους 2-0, κάνοντας το 2-2 στο 90', δεν κατάφεραν να σκοράρουν στις καθυστερήσεις και να στείλουν το ματς στην παράταση.

Στο Champions League, ο Ολυμπιακός μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος, αλλά και την νίκη της Παρί στο Μόναχο στον τελικό του θεσμού, βρέθηκε απευθείας στην League Phase, δίχως να χρειαστεί να περάσει την δύσκολη διαδικασία των προκριματικών. Εκεί, το σύνολο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ κλήθηκε να αντιμετωπίσει τις Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα, Άρσεναλ, Αϊντχόφεν, Μπάγερ Λεβερκούζεν, Πάφο, Καϊράτ και Άγιαξ, με τους Πειραιώτες να μετράνε μια νίκη μέχρι στιγμής.

Οι Πειραιώτες ηττήθηκαν με 6-1 στην Βαρκελώνη, με 2-0 στο Λονδίνο, ενώ εντός έδρας παρότι πάλεψαν απέναντι στην Ρεάλ δεν κατάφεραν να κερδίσουν, με τους Μαδριλένους να παίρνουν την νίκη με 4-3. Παράλληλα, απέναντι σε Πάφο και Αϊντχόφεν έμειναν στο 0-0 και 1-1 αντίστοιχα στο «Καραϊσκάκης» παρά την ανωτερότητα τους. Τέλος, την μοναδική τους νίκη την πήραν απέναντι στην Καϊράτ στην Αστάνα με 1-0, ενώ τον Ιανουάριο αντιμετωπίζουν Μπάγερ Λεβερκούζεν και Άγιαξ με στόχο το 2/2 και την συνέχεια στην διοργάνωση.

Η πρωτιά της ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ και το... παράδοξο με τον Παναθηναϊκό

Η ΑΕΚ την χρονιά που τρέχει μέχρι σήμερα, έχει καταφέρει να μαζέψει έξι νίκες στα προκριματικά και την League Phase του Conference League, με τον Παναθηναϊκό να έχει πέντε αλλά με... αστερίσκο. Βλέπετε για να βρεθεί η ομάδα του Ρουί Βιτόρια στα play off του Europa League χρειάστηκε να επικρατήσει της Σαχτάρ στα πέναλτι, μετά από δύο ισοπαλίες με 0-0, η UEFA όταν μια σειρά αγώνων ολοκληρώνεται ισόπαλο μετά από δύο ματς, όπως δηλαδή στην περίπτωση του Σαχτάρ - Παναθηναϊκός, τότε ανεξαρτήτως του ποιος θα επικρατήσει στην διαδικασία των πέναλτι, οι δύο ομάδες παίρνουν τους βαθμούς της ισοπαλίας στον συντελεστή τους, με τους νικητές να παίρνουν μπόνους. Βέβαια, εμείς θα μετρήσουμε το... διπλό στην Πολωνία απέναντι στους Ουκρανούς ως νίκη ώστε να έχουμε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα.

Πίσω στην ΑΕΚ. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς νίκησε στην Νέα Φιλαδέλφεια την Χάποελ Τελ Αβίβ με 1-0 στις 24 Ιουλίου στο πρώτο επίσημο παιχνίδι του Σέρβου στο πάγκο της Ένωσης. Μια εβδομάδα αργότερα το 0-0 στην Ουγγαρία ήταν αρκετό για να δώσει την πρόκριση στο σύνολο του άλλοτε προπονητή της ΤΣΣΚΑ.

Στον τρίτο προκριματικό μια ισοπαλία με 2-2 στην Λεμεσό και μια νίκη με 3-1 στην παράταση εντός έδρας ήταν αρκετά για την ΑΕΚ ώστε να περάσει το... εμπόδιο του Άρη Λεμεσού και να «κλείσει» ραντεβού με την Άντερλεχτ στα play off.

Ο Στρακόσα στο Βέλγιο κράτησε... όρθια την Ένωση, με τον Αλβανό γκολκίπερ να κάνει 10 αποκρούσεις, ενώ με το γκολ του Ελίασον στο 75΄, η ΑΕΚ πήρε μια σημαντική ισοπαλία με 1-1 εν όψει του δεύτερου ματς. Εκεί, Κοϊτά και Κουτέσα σκόραραν δίνοντας την πρόκριση στην League Phase του Conference. Οι «κιτρινόμαυροι» έχουν δώσει πέντε ματς στην League Phase, μετρώντας τρεις νίκες, μια ισοπαλία και μία ήττα. Η Ένωση ηττήθηκε την πρώτη αγωνιστική με 3-1 στο Τσέλιε, ενώ η ισοπαλία ήρθε απέναντι στην Σάμροκ στην Νέα Φιλαδέλφεια. Τέλος, η ΑΕΚ μετράει δύο μεγάλα «διπλά» σε Φλωρεντία (0-1) και Σαμψούντα (1-2), ενώ επικράτησε με 6-0 της Αμπερντίν εντός έδρας, αξίζει να αναφέρουμε πως την τελευταία αγωνιστική (18/12, 22:00) υποδέχεται την Κραϊόβα για την τελευταία αγωνιστική.

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε το ευρωπαϊκό του ταξίδι στις 22 Ιουλίου στην Γλασκώβη, όπου παρότι ήταν ανώτερος από την Ρέιντζερς, σπατάλησε πολλές ευκαιρίες και ηττήθηκε με 2-0, στην ρεβάνς του ΟΑΚΑ, οι γηπεδούχοι πήραν το προβάδισμα στο 54' με τον Τζούρισιτς, όμως ένα γκολ του Γκασαμά στο 60΄ έβαλε τέλος στα όνειρα των «πράσινων» για διάκριση στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Μετά ακολούθησαν οι αγώνες με την Σαχτάρ που αναφέραμε πιο πάνω, ενώ στα play off αντιμετώπισε την Σαμσουνσπόρ. Στο ΟΑΚΑ ο Παναθηναϊκός επικράτησε των Τούρκων με 2-1 και σε συνδυασμό με την «λευκή» ισοπαλία στην γειτονική χώρα πήρε την πρόκριση.

Στην League Phase ξεκίνησε με την εμφατική νίκη με 4-1 επί της Γιάνγκ Μπόις, ενώ οι ήττες απέναντι σε Γκόου Αχέντ Ίγκλς (1-2) και Φέγενορντ (3-1) ακολούθησαν. Στις 6 Νοεμβρίου και την τέταρτη αγωνιστική επικράτησε της Μάλμε με 1-0 υπό τις οδηγίες του Ράφα Μπενίτεθ, ενώ στις 27 νίκησε στο ΟΑΚΑ 2-1 την Στούρμ Γκράτς. Τέλος, λίγες μέρες πριν αναδείχθηκε ισόπαλος (0-0) με την Βικτόρια Πλζεν, ενώ τον Ιανουάριο ταξιδεύει στην Βουδαπέστη για να αντιμετωπίσει την Φερεντσβάρος και υποδέχεται την Ρόμα την τελευταία αγωνιστική.

Ο ΠΑΟΚ, όπου μετράει τέσσερις νίκες, αντιμετώπισε στον τρίτο προκριματικό την Βολφσμπέργκερ, όπου χρειάστηκε ένα γκολ του Καμαρά στο 115ο λεπτό για να πάρει την πρόκριση μετά το 0-0 σε Τούμπα και Αυστρία, όπου οδήγησε στην παράταση. Στα play off του Europa, η Ριέκα νίκησε στην Κροατία με 1-0, όμως το σύνολο του Ραζβάν Λουτσέσκου έβγαλε αντίδραση στην έδρα του, επικρατώντας με 5-0 και παίρνοντας το εισιτήριο για την League Phase.

Εκεί, μετράει δύο νίκες, τρεις ισοπαλίας και μία ήττα σε πέντε ματς. Αναλυτικότερα, ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 4-3 της Λιλ στην Γαλλία και με 4-0 της Γιάνγκ Μπόις στην Θεσσαλονίκη, ενώ δεν κατάφερε να σκοράρει απέναντι στην Μακάμπι (0-0). Η Μπράν στην Τούμπα κατάφερε με γκολ στο τέλος να πάρει βαθμό, ενώ στην Βουλγαρία, ο «Δικέφαλος του Βορρά» επέστρεψε δύο φορές παίρνοντας εν τέλει τον βαθμό, μετά το 3-3 με την Λουντογκόρετς. Τέλος, ηττήθηκε με 3-1 στην Ισπανία από την Θέλτα την δεύτερη αγωνιστική, ενώ τον Ιανουάριο υποδέχεται την Μπέτις και ταξιδεύει στη Λιόν με στόχο έναν βαθμό που θα του δώσει σίγουρα την πρόκριση.

athletiko.gr