Ομόνοια: Βγήκαν τα εισιτήρια για Ρακόφ!
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Η Ομόνοια ενημερώνει για τη προπώληση των εισιτηρίων του αγώνα με την Ρακόφ
Από το Σάββατο (13/12), στις 10:00, διατίθενται τα εισιτήρια του αγώνα με την Raków Częstochowa για την 6ο αγωνιστική του UECL League Phase, ο οποίος θα διεξαχθεί την Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου στο στάδιο ΓΣΠ και θα ξεκινήσει στις 22:00.
Τα Εισιτήρια Διαρκείας 2025-26 δεν ισχύουν.
Ισχύει η ταξιθέτηση των εισιτηρίων του αγώνα.
Οι τιμές εισιτηρίων είναι:
Τα σημεία πώλησης των εισιτηρίων
– Green Boutique Νήσου, Παπανικολή και Green Boutique Λεμεσού
– Online Ticketing: https://tickets.stadium-360.net/omonoia
Ωράριο λειτουργίας σημείων διάθεσης εισιτηρίων
Green Boutique Νήσου και Παπανικολή
– Δευτέρα, Τρίτη 09:00 – 13:00 και 14:00 – 18:00
– Τετάρτη και Σάββατο | 09:00 – 14:00
– Πέμπτη Ημέρα αγώνα | 09:00 – 13:00 και 14:00 – 16:00
Green Boutique Λεμεσού
– Δευτέρα | 15:30 – 19:30
Ταμεία Γ.Σ.Π (Δυτικά και Βόρεια)
– Πέμπτη Ημέρα αγώνα | 20:00 – 22:00
Τρόποι Πληρωμής
– Green Boutique Παπανικολή, Νήσου και Λεμεσού: μετρητά. πιστωτική και χρεωστική κάρτα
– Ταμεία Γ.Σ.Π: μετρητά. πιστωτική και χρεωστική κάρτα
– Online Ticketing: Πιστωτική και χρεωστική κάρτα