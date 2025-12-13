Ομόνοια: Βγήκαν τα εισιτήρια για Ρακόφ!

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η Ομόνοια ενημερώνει για τη προπώληση των εισιτηρίων του αγώνα με την Ρακόφ

Από το Σάββατο (13/12), στις 10:00, διατίθενται τα εισιτήρια του αγώνα με την Raków Częstochowa για την 6ο αγωνιστική του UECL League Phase, ο οποίος θα διεξαχθεί την Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου στο στάδιο ΓΣΠ και θα ξεκινήσει στις 22:00.

Τα Εισιτήρια Διαρκείας 2025-26 δεν ισχύουν.

Ισχύει η ταξιθέτηση των εισιτηρίων του αγώνα.

Οι τιμές εισιτηρίων είναι:

Τα σημεία πώλησης των εισιτηρίων

 

 

– Green Boutique ΝήσουΠαπανικολή και Green Boutique Λεμεσού

 

– Online Ticketing: https://tickets.stadium-360.net/omonoia

 

 

Ωράριο λειτουργίας σημείων διάθεσης εισιτηρίων

 

Green Boutique Νήσου και Παπανικολή

– Δευτέρα, Τρίτη 09:00 – 13:00 και 14:00 – 18:00

– Τετάρτη και Σάββατο | 09:00 – 14:00

– Πέμπτη Ημέρα αγώνα | 09:00 – 13:00 και 14:00 – 16:00

Green Boutique Λεμεσού

 

– Δευτέρα | 15:30 – 19:30

 

Ταμεία Γ.Σ.Π (Δυτικά και Βόρεια)

– Πέμπτη Ημέρα αγώνα | 20:00 – 22:00

Τρόποι Πληρωμής

 

– Green Boutique Παπανικολή, Νήσου και Λεμεσού: μετρητά. πιστωτική και χρεωστική κάρτα

 

– Ταμεία Γ.Σ.Π: μετρητά. πιστωτική και χρεωστική κάρτα

 

– Online Ticketing: Πιστωτική και χρεωστική κάρτα

 

