Με απουσίες στο Αγρίνιο η ΑΕΚ

Η ΑΕΚ επιστρέφει στις εγχώριες υποχρεώσεις της μετά τη σημαντική νίκη με 2-1 επί της Σαμσουνσπόρ στην Τουρκία, για την 5η αγωνιστική της League Phase του Conference League, και ετοιμάζεται για μια απαιτητική έξοδο στο Αγρίνιο απέναντι στον Παναιτωλικό, στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Παρότι το ευρωπαϊκό αποτέλεσμα έδωσε βαθμολογική και ψυχολογική ώθηση στην Ένωση, χρόνος για πανηγυρισμούς δεν υπάρχει.

Το πρόγραμμα είναι πυκνό και ο Μάρκο Νίκολιτς καλείται να διαχειριστεί κόπωση και προβλήματα στο ρόστερ, ενόψει ενός παιχνιδιού που παραδοσιακά κρύβει δυσκολίες.

Στο Αγρίνιο η ΑΕΚ θα παραταχθεί με απουσίες, καθώς ο Ζίνι τέθηκε εκτός για την αναμέτρηση, ενώ αμφίβολη παραμένει η συμμετοχή του Αρόλντ Μουκουντί, ο οποίος αποχώρησε με αναγκαστική αλλαγή στο ημίχρονο του αγώνα με τη Σαμσουνσπόρ.

Αντίθετα, στις επιλογές του Σέρβου τεχνικού επιστρέφουν οι Ζοάο Μάριο και Δημήτρης Καλοσκάμης, οι οποίοι δεν βρίσκονται στην ευρωπαϊκή λίστα, ενώ χρόνο συμμετοχής αναμένεται να πάρουν και οι Νίκλας Ελίασον και Ντέρεκ Κουτέσα.

