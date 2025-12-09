Οι μεταδόσεις σήμερα (9/12)
Δείτε το πρόγραμμα των μεταδόσεων σήμερα Τρίτη 9/12
Cytavision 2
22:00 Μονακό - Γαλατάσαραϊ
Cytavision 3
19:45 Μπάγερν - Σπόρτινγκ
22:00 Ίντερ - Λίβερπουλ
Cytavision 4
15:00 Youth: Αϊντχόφεν - Ατλέτικο
17:30 Καϊράτ - Ολυμπιακός
22:00 Μπαρτσελόνα - Άιντραχτ
Cytavision 5
22:00 Αταλάντα - Τσέλσι
Cytavision 6
22:00 Τότεναμ - Σλάβια Πράγας
Cytavision 7
17:00 Υοuth: Ίντερ - Λίβερπουλ
22:00 Αϊντχόφεν - Ατλέτικο
Cytavision 8
22:00 UCL Matchday action
Novasports Prime
20:00 Μπάσκετ: Νίνερς - Πανιόνιος
Novasports 4
20:30 Μπάσκετ: Μπουργκ - Τρέντο
Novasports 5
19:00 Μπάσκετ: Μπεσίκτας - Λιετκαμπέλις
Novasports Start
20:00 Μπάσκετ: Χάποελ Ιερ. - Χαμπούργκ
Cablenet Sports 1
22:00 Γυναικείο: Παρί ΣΖ - Λέουβεν
Cablenet Sports 2
19:00 Γυναικείο: Σεντ Πόλτεν - Γιουβέντους
22:00 Γυναικείο: Ρεάλ Μαδρίτης - Βόλφσμπουργκ
Cablenet Sports 3
19:15 Βόλεϊ: ΑΕΚ - Ολυμπιάδα Ν.
22:00 Γυναικείο: Άρσεναλ - Τβέντε