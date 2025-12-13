Για την πιο μεγάλη ανάσα

Δύο νίκες όμως πανηγυρίστηκαν σε αυτό το διάστημα, κόντρα σε Ε.Ν. Ύψωνα και Ένωση, με αποτέλεσμα να παραμένει στα χαμηλά στρώματα του βαθμολογικού πίνακα και να… ανησυχεί. Απόψε (19:00) παίζει στην έδρα της αλλά ως τυπικά φιλοξενούμενη και με νίκη επί της οικοδέσποινας Ομόνοιας Αραδίππου για πρώτη φορά θα πάρει τόση μεγάλη ανάσα. Είναι στο +3 από την αντίπαλό της και αυτόματα θα της ξεφύγει, ανοίγοντας σιγά σιγά τις διαφορές από τη ζώνη του υποβιβασμού. Μία ομάδα που στο παιχνίδι του πρώτου γύρου την πλήγωσε αφού της στέρησε δύο βαθμούς (0-0).

Πάντως με την εικόνα της η ομάδα του Τιμούρ Κετσπάγια πείθει πολύ περισσότερο το τελευταίο διάστημα. Και αποτυπώνεται και από τα αποτελέσματα. Μπορεί να πήρε πέντε ισοπαλίες αλλά είναι απέναντι σε Ακρίτα, Άρη, Πάφος FC, ΑΠΟΕΛ και Απόλλωνα. Και εκτός από την πρώτη, οι υπόλοιπες ισοπαλίες δεν μπορούν να θεωρηθούν αποτυχίες. Στόχος λοιπόν είναι το τρίτο… διπλό, μέσα στο «σπίτι» της, που θα φέρει χαρά στον κόσμο της.

Δεν υπάρχουν ιδιαίτερα αγωνιστικά προβλήματα για τον Τιμούρ Κετσπάγια, πέραν του μόνιμα τραυματία Μιχάλη Ιωάννου. Ο τεχνικός της «Κυρίας» ελπίζει να δει περισσότερη ουσία που θα βοηθήσει στην επίτευξη του στόχου. «Πονάει» η «Κυρία» στο σκοράρισμα και αυτό δεν είναι κρυφό. Τα δώδεκα γκολ σε 13 αγώνες πιστοποιούν το μέγεθος του… προβλήματος. Στις ευκαιρίες που θα βρει, θέλει να σκοράρει για να κάνει πιο εύκολη τη ζωή της.

Στο μεταξύ, η διοίκηση Κυριάκου Πραστίτη τρέχει με… χίλια ώστε να βρει το ρευστό που απαιτείται ούτως ώστε να υπάρξουν διακανονισμοί και να μην επιβληθούν περαιτέρω κυρώσεις. Ο κόσμος της ομάδας έχει κάνει τις υπερβάσεις του, όμως απαιτείται και άλλο ρευστό ώστε να μπορέσουν να γίνουν και μεταγραφές. Θέλουν όμως να είναι «ok» με τις υποχρεώσεις τους με το υφιστάμενο υλικό.