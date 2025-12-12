Τον πρόδωσε η άμυνα...

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Κατώτερος της Μπαρτσελόνα, και στα δύο μισά του παρκέ, αποδείχτηκε ο Ολυμπιακός, γνωρίζοντας την ήττα με 98-85, στο «Παλάου Μπλαουγκράνα» για την 15η αγωνιστική της Euroleague.

To επιμέρους σκορ 30-17 των Καταλανών στην 3η περίοδο εξαιτίας της κακής αμυντικής λειτουργίας των «ερυθρόλευκων», τα 19 επιθετικά ριμπάουντ έναντι των 9 του Ολυμπιακού, οι 28 πόντοι του Ουίλι Κλάιμπερν (7/10 τρίποντα) και οι 24 του Κέβιν Πάντερ (3/4 τρίποντα) υποχρέωσαν την ομάδα του Πειραιά σε μία 2η διαδοχική ήττα και στην 6η στο σύνολο. 

Ο Ολυμπιακός που δεν είχε απόψε (12/12) τον τραυματία Τάισον Ουόρντ (οστικό οιδημα) έχει πλέον ρεκόρ 8-6, με αγώνα λιγότερο λόγω της αναβολής του ματς με τη Φενερμπαχτσέ στο ΣΕΦ. Η Μπαρτσελόνα ανέβηκε στο 10-5, χάρη στην 3η διαδοχική νίκη της μετά από αυτές επί των Βιλερμπάν και Ερυθρού Αστέρα. 

Οι «μπλαουγκράνα» είχαν 50% έξω από τη γραμμή των 6.75 με 13/26, την ώρα που οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα τέλειωσαν το ματς με ποσοστό 33.3% (7/21).

Ο Σάσα Βεζένκοφ αναδείχτηκε πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού, με 22 πόντους και 5 ριμπάουντ. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ πέτυχε 19 πόντους, ενώ από 11 πόντους σημείωσαν οι Χολ (και 8ρ.) και Φουρνιέ. Ο Τόμας Ουόκαπ μοίρασε 10 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 21-22, 42-39, 72-56, 98-85

Με Ουόκαπ, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ παρατάχθηκε ο Ολυμπιακός, ενώ στην αρχική πεντάδα της Μπαρτσελόνα ήταν οι Σατοράνσκι, Πάντερ, Κλάιμπερν, Σενγκέλια και Βέσελι.

Με άσχημες εκτελέσεις στα πρώτα τέσσερα λεπτά του αγώνα, ο Ολυμπιακός είδε την Μπαρτσελόνα να προηγείται με 14-6. Οι Καταλανοί είχαν ήδη ευστοχήσει σε 4 τρίποντα (σε 2 ο Κλάιμπερν που τον μάρκαρε ο Ουόκαπ, ενώ από ένα είχαν οι Πάντερ και Σατοράνσκι). Την ίδια ώρα, ο Μιλουτίνοφ είχε πετύχει και τους 6 πόντους της ομάδας του Πειραιά. Ο Εβάν Φουρνιέ πήρε... μπρος και σημειώνοντας 8 πόντους οδήγησε τον Ολυμπιακό στο επιμέρους σκορ 5-12 χάρη στο οποίο οι «ερυθρόλευκοι» μείωσαν στον πόντο (19-18). Ο Κλάιμπερν έφτασε τους 11 πόντους (21-18) για να σημειώσει γκολ φάουλ ο Σάσα Βεζένκοφ (από τον Ουίλι Ερνανγκόμεθ) και να ισοφαρίσει σε 21-21 ευστοχώντας και στη βολή. Ο Φουρνιέ κέρδισε φάουλ επίσης και με 1/2 βολές διαμόρφωσε το σκορ της 1ης περιόδου (21-22). 

Ο Ολυμπιακός προηγήθηκε και με 21-24 με καλάθι του Χολ που πέρασε στο «5» αντί του Μιλουτίνοφ, αλλά οι Βέσελι και Πάρα θα ξαναέβαζαν στην πρωτοπορία τους «μπλαουγκράνα» (26-24). Ντόρσεϊ και Πίτερς έδωσαν λύσεις (26-28), με τους Πάντερ και Ντόρσεϊ να ευστοχούν σε τρίποντα (29-31). Ο Χολ που είχε κάνει σημαντική δουλειά στα ριμπάουντ (5 μέχρι το ημιχρονο) διαμόρφωσε το 31-33, αλλά ο Κλάιμπερν είχε ξανασυνδεθεί με το καλάθι και έδωσε προβάδισμα στην Μπαρτσελόνα. Ο Σενγκέλια πήρε τη σκυτάλη για το 37-33 για να μειώσει στον πόντο (38-37) η ομάδα του Πειραιά από Ντόρσεϊ και Φουρνιέ που έπαιζε με 2ο φάουλ από τις αρχές του 2ου δεκαλέπτου. Ουόκαπ και Νιλικίνα δεν βοήθησαν, ο Ολυμπιακός τέλειωσε το α΄ μέρος με 3/10 τρίποντα έναντι 6/11 των Καταλανών, για το 42-39 του ημιχρόνου. Ο Κλάιμπερν είχε σημειώσει 16 πόντους με 3/4 τρίποντα, 8 ο Σενγκέλια, 7 ο Πάντερ και 6 ο Βέσελι. Από πλευράς Ολυμπιακού πρώτος σκόρερ ήταν ο Φουρνιέ με 11 πόντους (2/3 τρίποντα), 10 είχε ο Μιλουτίνοφ και 7 ο Ντόρσεϊ. 

Ο Ολυμπιακός όχι μόνο δεν επέστρεψε βελτιωμένος στην 3η περίοδο, αλλά είδε την Μπαρτσελόνα ν’ απαντά με επιμέρους σκορ 30-17. Μπορεί να μείωσε στον πόντο ο Βεζένκοφ 42-41, αλλά οι «μπλαουγκράνα» χάρη στην πίεση στην άμυνα βρήκαν ρυθμό στην επίθεση και... εξαφανίστηκαν. Αρχικά, ο Ολυμπιακός είδε τους παίκτες του Πασκουάλ να ξεφεύγουν με +7 (52-45) με τον Κλάιμπερν να μετρά 19 πόντους και τον Πάντερ, με 3/3 τρίποντα στο ματς να φθάνει τους 10 πόντους. Ο Ολυμπιακός έκανε το ένα λάθος μετά το άλλο, αδυνατούσε να βάλει την μπάλα στο καλάθι, για να ξεφύγει με +12 (59-47) η Μπαρτσελόνα με ένα ακόμη τρίποντο του ασταμάτητου Κλάιμπερν (22π. έως τότε). Πάντερ, Βέσελι και Σενγκέλια θα οδηγούσαν τους Ισπανούς στο +16 (65-49). Κι όταν ο Ντόρσεϊ βρήκε τρίποντο (67-52), ο Κλάιμπερν απάντησε με τον ίδιο τρόπο (70-52) φτάνοντας τους 25 πόντους, για το -18 των «ερυθρόλευκων». Η 3η περίοδος θα ολοκληρωνόταν με το σκορ 72-56, τον Πάντερ να έχει σημειώσει 18 πόντους, τους 11 σε αυτό το 3ο δεκάλεπτο. 

Η Μπαρτσελόνα δεν θα άφηνε περιθώριο στον Ολυμπιακό ν’ αντιδράσει. Απόλυτα κυρίαρχη στα επιθετικά ριμπάουντ, με τον Ουίλι Ερνανγκόμεθ να ξεχωρίζει σ’ αυτόν τον στατιστικό τομέα, θα μετέτρεπε σε... μονόλογο και το 4ο δεκάλεπτο, μετά το 3ο. Δύο τραυματισμοί, ένας του Πάρα από αντιαθλητικό φάουλ του Βεζένκοφ (ο Ισπανός μάτωσε στη μύτη, πήγε στ’ αποδυτήρια αλλά επέστρεψε) και αυτός του Νιλικίνα (από τον Χολ) «σημάδεψαν» το τελευταίο δεκάλεπτο της άνετης νίκης της Μπαρτσελόνα, με 98-85 επί του Ολυμπιακού.

Διαιτητές: Ράντοβιτς (Κροατία), Ράσις (Λιθουανία), Μπουμπέρ (Γαλλία)

ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ (Τσάβι Πασκουάλ): Πάντερ 24 (3), Μάρκος, Καλε 2, Νόρις, Βέσελι 12, Μπριθουέλα 5 (1), Σατοράνσκι 7 (1), Ερνανγκόμεθ 3, Κλάιμπερν 28 (7), Σενγκέλια 14 (1), Πάρα 3

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 2, Νιλικίνα 4 (1), Λαρεντζάκης, Λι, Βεζένκοφ 22 (1), Παπανικολάου, Ντόρσεϊ 19 (3), Πίτερς 6, Μιλουτίνοφ 10, Χολ 11, Φουρνιέ 11 (2)

 

Διαβαστε ακομη