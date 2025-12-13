ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Cyprus League By Stoiximan, 14η αγωνιστική: Σέντρα στο «Στέλιος Κυριακίδης», φινάλε στην «Αρένα»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Cyprus League By Stoiximan, 14η αγωνιστική: Σέντρα στο «Στέλιος Κυριακίδης», φινάλε στην «Αρένα»

Ξεκινά σήμερα Σάββατο 13/12 και ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 15/12 η 14η αγωνιστική του πρωταθλήματος

Πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι τόσο στα ψηλά όσο και στα χαμηλά της βαθμολογίας με τα ντέρμπι Απόλλων - Άρης και ΑΕΚ - Ομόνοια να δεσπόζουν του προγράμματος. 

Δείτε αναλυτικά:

Σάββατο 13/12

Ακρίτας - Εθνικός 17:00

ΑΠΟΕΛ -Freedom24 Krasava ENY 18:00

Ομόνοια Αραδίππου - Ανόρθωση 19:00

Κυριακή 14/12

Ολυμπιακός - ΑΕΛ 16:00

Απόλλων - Άρης 19:00

ΕΝΠ - Πάφος 19:00

Δευτέρα 15/12

ΑΕΚ - Ομόνοια 19:00

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ:

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣΑΠΟΕΛΟΜΟΝΟΙΑΑΝΟΡΘΩΣΗΑΕΛΑΠΟΛΛΩΝΑΡΗΣΑΕΚΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣΠΑΦΟΣ FCΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥFREEDOM 24 ENΩΣΗ ΝΕΩΝ ΥΨΩΝΑΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

27 στα 70 ο Ουζόχο

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Premier League - 16η αγωνιστική: Επικίνδυνο παιχνίδι για τη Λίβερπουλ απέναντι στους «γλάρους»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Cyprus League By Stoiximan, 14η αγωνιστική: Σέντρα στο «Στέλιος Κυριακίδης», φινάλε στην «Αρένα»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Οι μεταδόσεις σήμερα (13/12)

TV

|

Category image

Τον πρόδωσε η άμυνα...

EUROLEAGUE

|

Category image

Ο Γουέλμπεκ «μίλησε» ελληνικά για χάρη του Κωστούλα!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Μυθική πρόταση εξαγοράς της Γιουβέντους

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μπροστάρηδες στην αντεπίθεση!

ΑΕΛ

|

Category image

Πουθενά αλλού...

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

«Υποβιβάζεται από Elite στην πρώτη κατηγορία ο Σιδηρόπουλος»

Ελλάδα

|

Category image

Απρόοπτο πριν τη σέντρα: Άλλος βοηθός ορίζεται στο ΕΝΠ – Πάφος

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Επιβλήθηκε ο Κεραυνός του Απόλλωνα

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Εντός έδρας νίκη για την Πετρολίνα ΑΕΚ επί του Αχιλλέα

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Συναρπαστικό παιχνίδι με νικήτρια την ΑΕΛ κόντρα στην Ανόρθωση

Κύπρος

|

Category image

Youth League: Η κλήρωση της φάσης των «32»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη