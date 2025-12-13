Cyprus League By Stoiximan, 14η αγωνιστική: Σέντρα στο «Στέλιος Κυριακίδης», φινάλε στην «Αρένα»
Ξεκινά σήμερα Σάββατο 13/12 και ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 15/12 η 14η αγωνιστική του πρωταθλήματος
Πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι τόσο στα ψηλά όσο και στα χαμηλά της βαθμολογίας με τα ντέρμπι Απόλλων - Άρης και ΑΕΚ - Ομόνοια να δεσπόζουν του προγράμματος.
Δείτε αναλυτικά:
Σάββατο 13/12
Ακρίτας - Εθνικός 17:00
ΑΠΟΕΛ -Freedom24 Krasava ENY 18:00
Ομόνοια Αραδίππου - Ανόρθωση 19:00
Κυριακή 14/12
Ολυμπιακός - ΑΕΛ 16:00
Απόλλων - Άρης 19:00
ΕΝΠ - Πάφος 19:00
Δευτέρα 15/12
ΑΕΚ - Ομόνοια 19:00
