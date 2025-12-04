Οι μεταδόσεις σήμερα (4/12)

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Δείτε το πρόγραμμα των τηλεοπτικών μεταδόσεων σήμερα Πέμπτη 4/12

Cytavision 1

19:00 Φούτσαλ: ΑΕΛ - Ομόνοια

Cytavision 3

22:00 Μάντσεστερ Γ. - Γουέστ Χαμ

Cytavision 4

19:00 Μπολόνια - Πάρμα

22:00 Λάτσιο - Μίλαν

Cytavision 6

17:00 Ηρακλής - Παναιτωλικός

Cytavision 8

21:00 Βόλεϊ: Παρίς - Σεζόφ

Novasports Prime

21:15 Μπάσκετ: Oλυμπιακός - Φενέρμπαχτσε

Novasports 2

20:30 Μπάσκετ: Μονακό - Παρί

Novasports 4

20:00 Μπάσκετ: Άρης - Κλουζ

Novasports 5

19:15 Μπάσκετ: Eφές - Ρεάλ Μαδρίτης

21:45 Μπάσκετ: Μπάγερν - Παρτιζάν

Novasports 6

20:00 Μπάσκετ: Ζαλγκίρις - Μακάμπι

Novasports Start

21:05 Μπάσκετ: Xάποελ Τ.Α. - Βιλερμπάν

