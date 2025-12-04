Οι μεταδόσεις σήμερα (4/12)
Δείτε το πρόγραμμα των τηλεοπτικών μεταδόσεων σήμερα Πέμπτη 4/12
Cytavision 1
19:00 Φούτσαλ: ΑΕΛ - Ομόνοια
Cytavision 3
22:00 Μάντσεστερ Γ. - Γουέστ Χαμ
Cytavision 4
19:00 Μπολόνια - Πάρμα
22:00 Λάτσιο - Μίλαν
Cytavision 6
17:00 Ηρακλής - Παναιτωλικός
Cytavision 8
21:00 Βόλεϊ: Παρίς - Σεζόφ
Novasports Prime
21:15 Μπάσκετ: Oλυμπιακός - Φενέρμπαχτσε
Novasports 2
20:30 Μπάσκετ: Μονακό - Παρί
Novasports 4
20:00 Μπάσκετ: Άρης - Κλουζ
Novasports 5
19:15 Μπάσκετ: Eφές - Ρεάλ Μαδρίτης
21:45 Μπάσκετ: Μπάγερν - Παρτιζάν
Novasports 6
20:00 Μπάσκετ: Ζαλγκίρις - Μακάμπι
Novasports Start
21:05 Μπάσκετ: Xάποελ Τ.Α. - Βιλερμπάν