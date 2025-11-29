Δεύτερος σερί αποκλεισμός από το Q1 για τον Χάμιλτον!

Η απόφαση του Λιούις Χάμιλτον να αλλάξει μετά από χρόνια ομάδα και να μεταπηδήσει στη Ferrari αναπτέρωσε το ηθικό τόσο του επτάκις παγκόσμιου πρωταθλητή όσο και της Scuderia.

Ωστόσο, η σεζόν δεν κύλησε καθόλου καλά για καμία από τις δύο πλευρές, με τον Βρετανό πιλότο ουσιαστικά να μην μπορεί σε κανένα σημείο της χρονιάς να βρει τα πατήματά του, να κάνει «δικό» του το μονοθέσιο και να διεκδικήσει κορυφές.

Το βράδυ του Σαββάτου, ο Χάμιλτον σημείωσε μία ακόμη αρνητική εμφάνιση με τον ιταλικό σύλλογο, καθώς δεν κατάφερε να περάσει από το Q1 των κατατακτήριων δοκιμών του Κατάρ, τερματίζοντας με τον μόλις 18ο χρόνο.

Μάλιστα, ήταν η δεύτερη διαδοχική φορά που δεν περνά στο Q2, καθώς κάτι αντίστοιχο είχε συμβεί πριν από λίγες εβδομάδες στη Βραζιλία. Συνολικά, φέτος μετρά τρεις αποκλεισμούς από το Q1, με τον τρίτο να έχει καταγραφεί στο Βέλγιο.