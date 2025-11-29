ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο πατέρας Τσιτσιπάς υποστήριξε στην τροχαία ότι εκείνος οδηγούσε το αυτοκίνητο του γιου του

O Απόστολος Τσιτσιπάς παρουσιάστηκε στις 26 Νοεμβρίου στην τροχαία Αττικής με την απόδειξη ότι πληρώθηκε το πρόστιμο των 2.000 ευρώ και είπε ότι εκείνος οδηγούσε το αυτοκίνητο.

Ο πατέρας του Στέφανου Τσιτσιπά επιχείρησε να αναλάβει την ευθύνη για την κλήση που εκδόθηκε για υπέρβαση ταχύτητας στη Lotus του γιου του, δηλώνοντας στην Τροχαία ότι εκείνος οδηγούσε με 210 χλμ./ώρα, όμως οι αρχές δεν δέχθηκαν τον ισχυρισμό του.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Weekend Live» στον ΣΚΑΪ, ο Απόστολος Τσιτσιπάς παρουσιάστηκε στις 26 Νοεμβρίου στην τροχαία Αττικής με την απόδειξη ότι πληρώθηκε το πρόστιμο των 2.000 ευρώ και είπε ότι εκείνος οδηγούσε το αυτοκίνητο του γιου του, παραδίδοντας το δίπλωμά του.

Σημειώνεται ότι ο δικηγόρος του Στέφανου Τσιτσιπά είχε πει ότι το αυτοκίνητο το οδηγούσε τρίτο άτομο και πως το θέμα του προστίμου και της κατάθεσης του διπλώματος έχουν διεκπεραιωθεί.

Στον Στέφανο Τσιτσιπά είχε επιβληθεί βαρύ πρόστιμο, καθώς το όχημά του καταγράφηκε από τις νέες «έξυπνες κάμερες» που έχουν εγκατασταθεί στους δρόμους και αποστέλλουν πλέον τις παραβάσεις απευθείας μέσω του gov.gr.

Ο 27χρονος τενίστας εντοπίστηκε από το σύστημα να κινείται στην Αττική Οδό με ταχύτητα 210 χλμ./ώρα, οδηγώντας το πολυτελές αυτοκίνητο που έχει στην κατοχή του. Η υπέρβαση του ορίου ταχύτητας ήταν ιδιαίτερα μεγάλη και έτσι συγκαταλέγεται στους πρώτους οδηγούς που έλαβαν ψηφιακή κλήση μέσω της πλατφόρμας.

Το πρόστιμο που του επιβλήθηκε ανέρχεται στα 2.000 ευρώ, ενώ προβλέπεται και αφαίρεση του διπλώματος για έναν χρόνο.

