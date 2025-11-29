Τούμπαρε την Κάλιαρι με τρομερό Γιλντίζ η Γιουβέντους και επέστρεψε στις νίκες

Η Κάλιαρι «αιφνιδίασε» την Γιουβέντους, παίρνοντας... κεφάλι στο σκορ με τον Εσποσίτο στο 26ο λεπτό του αγώνα να δίνει προβάδισμα στους φιλοξενούμενους.

Η... απάντηση των γηπεδούχων ήταν όμως άμεση και ένα λεπτό μετά ο Γιλντίζ ισοφάρισε σε 1-1 για την Γιουβέντους, φέρνοντας ξανά σε ισορροπία το ματς.

Στη συνέχεια η «Γηραιά Κυρία» ανέβασε ακόμη περισσότερο την απόδοση της, ψάχνοντας την ολική ανατροπή.

Τελικά τα κατάφερε στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων με τον Τούρκο μεσοεπιθετικό να σκοράρει ξανά δίνοντας τη νίκη στην ομάδα του.

Με το «τρίποντο» αυτό η Γιουβέντους ανέβηκε στην 7η θέση της βαθμολογίας με 23 βαθμούς, ενώ η Κάλιαρι που πάλεψε στα ίσα το ματς, παρέμεινε στην 14η θέση με 11 πόντους στην συγκομιδή της.

Η 13η αγωνιστική:

Παρασκευή 28/11

Κόμο-Σασουόλο 2-0

(14' Δουβίκας, 53' Αλμπέρτο Μορένο)

Σάββατο 29/11

Πάρμα-Ουντινέζε 0-2

(11' Ζανιόλο, 65' πέν. Ντέιβις)

Τζένοα-Βερόνα 2-1

(40' Κολόμπο, 62' Τόρσμπι - 21' Μπελγκάλι)

Γιουβέντους-Κάλιαρι 2-1

(27'/45'+1' Γιλντίζ - 26' Εσπόζιτο)

Μίλαν-Λάτσιο 21:45

Κυριακή 30/11

Λέτσε-Τορίνο 13:30

Πίζα-Ίντερ 16:00

Αταλάντα-Φιορεντίνα 19:00

Ρόμα-Νάπολι 21:45

Δευτέρα 01/12

Μπολόνια-Κρεμονέζε

Η επόμενη (14η) αγωνιστική:

Σάββατο 06/12

Σασουόλο-Φιορεντίνα 16:00

Ίντερ-Κόμο 19:00

Βερόνα-Αταλάντα 21:45

Κυριακή 07/12

Κρεμονέζε-Λέτσε 13:30

Κάλιαρι-Ρόμα 16:00

Λάτσιο-Μπολόνια 19:00

Νάπολι-Γιουβέντους 21:45

Δευτέρα 08/12

Πίζα-Πάρμα 16:00

Ουντινέζε-Τζένοα 19:00

Τορίνο-Μίλαν 21:45