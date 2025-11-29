ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Έκλεψε» την pole position στο φινάλε από τον Νόρις με ρεκόρ πίστας ο Πιάστρι!

«Έκλεψε» την pole position στο φινάλε από τον Νόρις με ρεκόρ πίστας ο Πιάστρι!

Με τον Όσκαρ Πιάστρι να κάνει ασύλληπτο τελευταίο γύρο και να καταγράφει ρεκόρ πίστας στην Ντόχα, ο Αυστραλός πήρε την pole position και άφησε στη δεύτερη θέση τον Λάντο Νόρις!

Συνέχεια στην αντεπίθεση για τη μάχη του τίτλου που ξεκίνησε πριν από ένα 24ωρο με τη νίκη του στο Sprint Race έδωσε ο Όσκαρ Πιάστρι!

Το βράδυ του Σαββάτου (29/11) ο Αυστραλός πιλότος της McLaren ήταν απολαυστικός στις βραδινές κατατακτήριες δοκιμές του Lusail International Circuit, κατακτώντας την έκτη του pole position της σεζόν και πρώτη μετά το Βέλγιο και συνολικά οκτώ αγώνες!

 Για να καταγράψει τον καλύτερο χρόνο από όλους τους οδηγούς και να εκκινήσει αύριο από την πρώτη σειρά του grid, ο 24χρονος πιλότος χρειάστηκε να γράψει ιστορία και να κάνει νέο ρεκόρ πίστας στην Ντόχα με χρόνο 1:19.387, «κλέβοντας» την pole από τον teammate του, Λάντο Νόρις, ο οποίος λίγο νωρίτερα είχε καταρρίψει το ρεκόρ πίστας με χρόνο 1:19,495!

Έτσι λοιπόν, το αυριανό Grand Prix και ειδικά η πρώτη στροφή του προτελευταίου αγώνα της σεζόν θα κρίνει πολλά, αφού ο Νόρις προπορεύεται με 22 βαθμούς διαφορά από τον ομόσταβλό του στη μάχη για τον τίτλο του Παγκόσμιου Πρωταθλητή. Σε ενδεχόμενο νίκης του Βρετανού, θα πανηγυρίσει από αύριο τον πρώτο του τίτλο, ειδάλλως, θα το πρωτάθλημα θα πάρει παράταση μέχρι τις 7 Δεκεμβρίου στο Άμπου Ντάμπι!

 

Διαβαστε ακομη