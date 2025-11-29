Γκαρσία: «Τα λάθη είναι δικά μου, εγώ φτιάχνω την 11άδα»

Tα όσα δήλωσε ο Πάμπλο Γκαρσία μετά το ισόπαλο αποτέλεσμα του ΑΠΟΕΛ με την Ανόρθωση (1-1):

«Μας δυσκόλεψε το παιχνίδι από δικά μας λάθη. Δεν κατεβήκαμε συγκεντρωμένοι στο παιχνίδι, είχαμε όμως την κατοχή. Θέλαμε ηρεμία με την μπάλα στα πόδια και κινήσεις στο επιθετικό κομμάτι. Είχαμε ευκαιρίες αλλά δεν βάλαμε γκολ. Προσπάθησε η ομάδα στο β’ ημίχρονο. Η Ανόρθωση δεν είχε καθαρές ευκαιρίες. Έπρεπε να είχαμε πιο άμεσες μπαλιές, πιο καθαρό μυαλό στην τελική προσπάθεια. Ακόμα ένας βαθμός που δεν είναι αρκετός. Θέλαμε να νικήσουμε. Τα λάθη είναι δικά μου, εγώ φτιάχνω την 11άδα. Συνεχίζουμε και βελτιωνόμαστε».