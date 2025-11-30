Η Φλαμένγκο κέρδισε τον βραζιλιάνικο «εμφύλιο» και σήκωσε το Copa Libertadores!

Τέσσερα χρόνια περίμενε η Φλαμένγκο και ο προπονητής της Φελίπε Λουίς, για να πάρουν την εκδίκησή τους για τον χαμένο τελικό του 2021.

Η υπομονή αυτή βγήκε σε καλό για τη Φλα, που νίκησε με 1-0 την Παλμέιρας στη Λίμα του Περού και πανηγύρισε την κατάκτηση του τέταρτου Copa Libertadores στην ιστορία τους.

«Χρυσός» σκόρερ για τους τυπικά φιλοξενούμενους ήταν ο Ντανίλο στο 67΄ με κεφαλιά-δυναμίτη μετά από ασίστ του Ντε Αρασκαέτα σε εκτέλεση κόρνερ. Μάλιστα, με αυτή την κούπα η Φλαμένγκο έγινε η ομάδα από τη Βραζιλία με τα περισσότερα τρόπαια στον θεσμό, καταφέρνοντάς το στην πέμπτη της παρουσία σε τελικό.

Από την άλλη, ο πρώην προπονητής του ΠΑΟΚ, Αμπέλ Φερέιρα, δεν κατάφερε να κάνει τρία τα Copa Libertadores με τους Παουλίστας μετά το back-to-back τις χρονιές 2020 και 2021.

Το ματς

Η πρώτη ευκαιρία του τελικού ήταν για τη Φλαμένγκο στο 15′, που μέχρι εκείνο το σημείο ήταν και η πιο κινητική ομάδα από τις δύο. Ο Μπρούνο Ενρίκε έγινε κάτοχος της μπάλας λίγο έξω από την περιοχή και σε κεντρική θέση, σούταρε δυνατά, όμως η μπάλα πέρασε πολύ πάνω από την εστία του Μιγκέλ.

Στο αμέσως επόμενο λεπτό ξανά οι τυπικά φιλοξενούμενοι έφτασαν μία ανάσα από το 1-0. Ο Καρασκάλ τροφοδότησε τον Λίνο, που πήρε την μπάλα από τα αριστερά, πάτησε περιοχή, βρήκε λίγο χώρο, σούταρε, όμως έστειλε την μπάλα μακριά από το αριστερό κάθετο δοκάρι του Μιγκέλ. Η απάντηση από την Παλμέιρας ήρθε στο 21′ με την πρώτη της τελική στο παιχνίδι. Ο Ρόκε έπιασε την κεφαλιά, όμως φάνηκε ότι αιφνιδιάστηκε, έβαλε λάθος το κορμί του και η μπάλα χτύπησε στο χορτάρι και πέρασε πάνω από την εστία του Ρόσι.

Στο 32′ ένα χτύπημα του Πούλγαρ εκτός φάσης στον Φουχς ελέγχθηκε για κόκκινη, με τον διαιτητή της αναμέτρησης να εμμένει στην αρχική του απόφαση, που ήταν κίτρινη κάρτα. Λίγο το σκληρό παιχνίδι και λίγο η έλλειψη τόλμης από τους παίκτες των δύο ομάδων, προκειμένου να μην βρεθούν σε θέση να κυνηγούν το σκορ, είχε ως αποτέλεσμα να λήξει το πρώτο μέρος χωρίς άλλη φάση.

Στο δεύτερο μέρος ξανά το σύνολο του Φιλίπερ Λουίς ήταν αυτό που είχε μεγαλύτερη δημιουργικότητα στον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου της Λίμα.

Στο 52′ μάλιστα ο Βέιγκα έσωσε με τάκλιν την Παλμέιρας στο σουτ του Ντε Αρασκαέτα. Ο Μουρίλο “πούλησε” την μπάλα έξω από την περιοχή της Φλαμένγκο, ο Μπρούνο Ενρίκε την έκλεψε, πάσαρε στον Ντε Αρασκαέτα, που μπήκε στην περιοχή, όμως το σουτ του σταμάτησε στον Βέιγκα, που παραχώρησε κόρνερ.

Και στο 67΄ ήρθε αυτό που δικαιούταν σε όλο το ματς η Φλαμένγκο. Ο Ντε Αρασκαέτα εκτέλεσε το κόρνερ και ο Ντανίλο ήρθε από πίσω, πήδηξε ψηλότερα από όλους και με δυνατή κεφαλιά σημείωσε το πρώτο γκολ του τελικού.

Στα λεπτά που ακολούθησαν ο Αμπέλ Φερέιρα έβαλε όλα τα δυνατά του “χαρτιά”, πίεσε τη Φλαμένγκο, κατά διαστήματα την έβαλε μέσα στα καρέ της, όμως είχε μόλις μία αξιόλογη στιγμή για να ισοφαρίσει και να οδηγήσει τον σπουδαίο τελικό στην παράταση.

Αυτή ήταν στο 89′ με τον Βίτορ Ρόκε να “σπαταλάει” τεράστια ευκαιρία. Ο διεθνής Βραζιλιάνος φορ έκανε το κοντρόλ στην καρδιά της μικρής περιοχής της Φλαμένγκο, όμως το σουτ του κόντραρε σε αμυνόμενο της Φλαμένγκο και πέρασε κόρνερ.

Στο 90+3′ η Φλαμένγκο βρέθηκε χιλιοστά μακριά από το 2-0, πετυχαίνοντας ένα τέρμα που θα “σκότωνε” τις όποιες ελπίδες της Παλμέιρας. Το φάουλ της Φλαμένγκο απέκρουσε αρχικά ο Μιγκέλ με την μπάλα να χτυπάει στο δοκάρι και στη συνέχεια της φάσης ο Καρασκάλ έστειλε την μπάλα άουτ με δυνατό σουτ μέσα και δεξιά στην περιοχή.

