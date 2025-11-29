ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: O νέος ένοικος της κορυφής που βάζει πίεση και η χαμένη ευκαιρία στο «Παπ»

Tα δεδομένα στο βαθμολογικό πίνακα μετά τη διεξαγωγή τριών παιχνιδιών στη 12η αγωνιστική.

Ο Άρης αξιοποιεί στο έπακρο την έδρα του αφού είναι απόλυτος με εφτά στα εφτά και με τη νίκη επί της Ένωσης (4-0), είναι ο νέος ένοικος της κορυφής. Έτσι βάζει πίεση στις υπόλοιπες ομάδες που έχουν στόχο τον τίτλο, παρόλο που έχουν στη θεωρία εύκολες αποστολές. Η Πάφος FC παίζει εκτός με την Ε.Ν.΄Ύψωνα, η Ομόνοια εντός έδρας με την Ομόνοια Αραδίππου και η ΑΕΚ εκτός κόντρα στον Ακρίτα. Όμως καλούνται να το δείξουν και στον αγωνιστικό χώρο.

Η ισοπαλία στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» ήταν ανεπιθύμητη για Ανόρθωση και ΑΠΟΕΛ καθώς από τη μία η «Κυρία» έχασε την ευκαιρία να ανασάνει και άλλο ενώ ο ΑΠΟΕΛ έχασε την ευκαιρία να κρατηθεί κοντά στην κορυφή.

12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Εθνικός Άχνας – Ολυμπιακός 0-1

(54΄ Βιεϊρίνια)

Ανόρθωση – ΑΠΟΕΛ 1-1

(10΄ Σένσι / 88΄ Κούτσακος)

Άρης – Ένωση 4-0

(24' Κβιλιτάια,  50' Μοντνόρ, 71' Μαγιαμπέλα, 88΄ Εφαγκέ)

Κυριακή, 30 Νοεμβρίου

17:00 Ε.Ν Ύψωνα – Πάφος FC

19:00 ΑΕΛ – Απόλλων

Δευτέρα, 1 Δεκεμβρίου

19:00 Ομόνοια – Ομόνοια Αραδίππου

19:00 Ακρίτας – ΑΕΚ Λάρνακας

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου

19:00 Ένωση – Ε.Ν. Ύψωνα

19:00 Πάφος FC – Ακρίτας Χλώρακας

Σάββατο, 6 Δεκεμβρίου

17:00 Ολυμπιακός – Ομόνοια

19:00 ΑΕΚ Λάρνακας – Εθνικός Άχνας

Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου

17:00 Ομόνοια Αραδίππου – ΑΕΛ

19:00 ΑΠΟΕΛ – Άρης

19:00 Απόλλων – Ανόρθωση

 

