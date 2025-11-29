ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: O νέος ένοικος της κορυφής που βάζει πίεση και η χαμένη ευκαιρία στο «Παπ»
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Tα δεδομένα στο βαθμολογικό πίνακα μετά τη διεξαγωγή τριών παιχνιδιών στη 12η αγωνιστική.
Ο Άρης αξιοποιεί στο έπακρο την έδρα του αφού είναι απόλυτος με εφτά στα εφτά και με τη νίκη επί της Ένωσης (4-0), είναι ο νέος ένοικος της κορυφής. Έτσι βάζει πίεση στις υπόλοιπες ομάδες που έχουν στόχο τον τίτλο, παρόλο που έχουν στη θεωρία εύκολες αποστολές. Η Πάφος FC παίζει εκτός με την Ε.Ν.΄Ύψωνα, η Ομόνοια εντός έδρας με την Ομόνοια Αραδίππου και η ΑΕΚ εκτός κόντρα στον Ακρίτα. Όμως καλούνται να το δείξουν και στον αγωνιστικό χώρο.
Η ισοπαλία στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» ήταν ανεπιθύμητη για Ανόρθωση και ΑΠΟΕΛ καθώς από τη μία η «Κυρία» έχασε την ευκαιρία να ανασάνει και άλλο ενώ ο ΑΠΟΕΛ έχασε την ευκαιρία να κρατηθεί κοντά στην κορυφή.
12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Εθνικός Άχνας – Ολυμπιακός 0-1
(54΄ Βιεϊρίνια)
Ανόρθωση – ΑΠΟΕΛ 1-1
(10΄ Σένσι / 88΄ Κούτσακος)
Άρης – Ένωση 4-0
(24' Κβιλιτάια, 50' Μοντνόρ, 71' Μαγιαμπέλα, 88΄ Εφαγκέ)
Κυριακή, 30 Νοεμβρίου
17:00 Ε.Ν Ύψωνα – Πάφος FC
19:00 ΑΕΛ – Απόλλων
Δευτέρα, 1 Δεκεμβρίου
19:00 Ομόνοια – Ομόνοια Αραδίππου
19:00 Ακρίτας – ΑΕΚ Λάρνακας
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου
19:00 Ένωση – Ε.Ν. Ύψωνα
19:00 Πάφος FC – Ακρίτας Χλώρακας
Σάββατο, 6 Δεκεμβρίου
17:00 Ολυμπιακός – Ομόνοια
19:00 ΑΕΚ Λάρνακας – Εθνικός Άχνας
Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου
17:00 Ομόνοια Αραδίππου – ΑΕΛ
19:00 ΑΠΟΕΛ – Άρης
19:00 Απόλλων – Ανόρθωση