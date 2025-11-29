ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μπόλικη μπάλα με «καυτά» ντέρμπι - To τηλεοπτικό μενού του Σαββάτου (29/11)

Μπόλικη μπάλα με «καυτά» ντέρμπι - To τηλεοπτικό μενού του Σαββάτου (29/11)

Από νωρίς στον... καναπέ με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στα παιχνίδια εντός των τειχών.

Cytavision 1

17:00 Άρης - Ένωση

Cytavision 2

17:00 Εθνικός Άχνας - Ολυμπιακός

Cytavision 3

17:00 Μάντσεστερ Σίτι - Λιντς

19:30 Έβερτον - Νιούκαστλ

22:00 Τότεναμ - Φούλαμ

Cytavision 4

16:00 Πάρμα - Ουντινέζε

19:00 Γιουβέντους - Κάλιαρι

21:45 Μίλαν - Λάτσιο

Cytavision 5

17:00 Μπρέντφορντ - Μπέρνλι

19:30 Κηφισιά - Πανσερραϊκός

Cytavision 6

12:00 Ράλι Σαουδικής Αραβίας

16:00 Formula 1 – Σπριντ

20:00 Formula 1 – Προκριματικά

00:00 Μπάσκετ: Μινεσότα - Σέλτικς

Cytavision 7

17:00 Σάντερλαντ - Μπόρνμουθ

20:00 Νασιονάλ - Μπενφίκα

{TV KANALLI}Cytavision 8{TV KANALLI}

17:15 Μπαρτσελόνα - Αλαβές

22:00 Ατλέτικο - Οβιέδο

Novasports Prime

19:30 Άρης - Λάρισα

Novasports 3

16:30 Μπάγερν - Ζανκτ Παουλί

19:30 Λεβερκούζεν - Ντόρτμουντ

Novasports 4

16:30 Χόφενχαϊμ - Άουγκσμπουργκ

Novasports 5

16:30 Βέρντερ - Κολωνία

Novasports 6

16:30 Ουνιόν Βερ. - Χάιντενχαϊμ

Novasports Start

21:30 Μαγδεμβούργο - Νυρεμβέργη

Cablenet Sports 1

19:00 Ανόρθωση - ΑΠΟΕΛ

Cablenet Sports 2

18:00 Μονακό - Παρί ΣΖ

20:00 Παρίς FC - Οσέρ

22:05 Μαρσέιγ - Τουλούζ

