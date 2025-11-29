Μπόλικη μπάλα με «καυτά» ντέρμπι - To τηλεοπτικό μενού του Σαββάτου (29/11)
Από νωρίς στον... καναπέ με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στα παιχνίδια εντός των τειχών.
Cytavision 1
17:00 Άρης - Ένωση
Cytavision 2
17:00 Εθνικός Άχνας - Ολυμπιακός
Cytavision 3
17:00 Μάντσεστερ Σίτι - Λιντς
19:30 Έβερτον - Νιούκαστλ
22:00 Τότεναμ - Φούλαμ
Cytavision 4
16:00 Πάρμα - Ουντινέζε
19:00 Γιουβέντους - Κάλιαρι
21:45 Μίλαν - Λάτσιο
Cytavision 5
17:00 Μπρέντφορντ - Μπέρνλι
19:30 Κηφισιά - Πανσερραϊκός
Cytavision 6
12:00 Ράλι Σαουδικής Αραβίας
16:00 Formula 1 – Σπριντ
20:00 Formula 1 – Προκριματικά
00:00 Μπάσκετ: Μινεσότα - Σέλτικς
Cytavision 7
17:00 Σάντερλαντ - Μπόρνμουθ
20:00 Νασιονάλ - Μπενφίκα
Cytavision 8
17:15 Μπαρτσελόνα - Αλαβές
22:00 Ατλέτικο - Οβιέδο
Novasports Prime
19:30 Άρης - Λάρισα
Novasports 3
16:30 Μπάγερν - Ζανκτ Παουλί
19:30 Λεβερκούζεν - Ντόρτμουντ
Novasports 4
16:30 Χόφενχαϊμ - Άουγκσμπουργκ
Novasports 5
16:30 Βέρντερ - Κολωνία
Novasports 6
16:30 Ουνιόν Βερ. - Χάιντενχαϊμ
Novasports Start
21:30 Μαγδεμβούργο - Νυρεμβέργη
Cablenet Sports 1
19:00 Ανόρθωση - ΑΠΟΕΛ
Cablenet Sports 2
18:00 Μονακό - Παρί ΣΖ
20:00 Παρίς FC - Οσέρ
22:05 Μαρσέιγ - Τουλούζ