Κετσπάγια: «Η ισοπαλία ήταν δίκαιο αποτέλεσμα»

Κετσπάγια: «Η ισοπαλία ήταν δίκαιο αποτέλεσμα»

Τα όσα δήλωσε ο προπονητής της Ανόρθωσης μετά το τέλος του ντέρμπι.

Τα όσα δήλωσε ο προπονητής της Ανόρθωσης Τιμούρ Κετσπάγια μετά το ισόπαλο αποτέλεσμα με τον ΑΠΟΕΛ (1-1):

«Νιώθουμε απογοήτευση γιατί δεχθήκαμε το γκολ στο τέλος. Η ισοπαλία ήταν δίκαιο αποτέλεσμα. Προηγηθήκαμε νωρίς, προσπαθήσαμε, τρέξαμε, δεν δώσαμε χώρους στο ΑΠΟΕΛ, δεν μας έκαναν μεγάλες ευκαιρίες αλλά δυστυχώς δεχθήκαμε στο τέλος την ισοφάριση. Στα τελευταία δύο παιχνίδι πήραμε τέσσερις βαθμούς, μια νίκη εκτός και μια ισοπαλία εντός με ομάδα που διεκδικεί πρωτάθλημα. Τώρα ετοιμαζόμαστε για το παιχνίδι Κυπέλλου. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον κόσμο που ήρθε, μας βοήθησαν πολλά αλλά δυστυχώς δεν τους χαρίσαμε τη νίκη».

 

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

