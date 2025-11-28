ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Το πρόγραμμα σήμερα (28/11)

Δείτε το πρόγραμμα των μεταδόσεων σήμερα Παρασκευή 28/11

Cytavision 1

20:00 Φούτσαλ: Ομόνοια - Αραράτ

Cytavision 2

19:00 Nέα Σαλαμίνα - ΠΑΕΕΚ

Cytavision 4

21:45 Κόμο - Σασουόλο

Cytavision 6

15:00 Ράλι Σαουδικής Αραβίας

19:30 Formula 1 – Σπρίντ

21:30 Σπόρτινγκ Χιχόν - Ανδόρα

Cytavision 8

22:00 Χετάφε - Έλτσε

Novasports Prime

20:30 Σάλκε - Πάντεμπορν

Novasports 3

21:30 Γκλάντμπαχ - Λειψία

Cablenet Sports 2

21:45 Μετζ - Ρεμς

Cablenet Sports 3

19:45 Bόλεϊ: ΑΕΚ Καραβά - Ομόνοια

