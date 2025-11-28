Το πρόγραμμα σήμερα (28/11)
ΓΗΠΕΔΟ
Δείτε το πρόγραμμα των μεταδόσεων σήμερα Παρασκευή 28/11
Cytavision 1
20:00 Φούτσαλ: Ομόνοια - Αραράτ
Cytavision 2
19:00 Nέα Σαλαμίνα - ΠΑΕΕΚ
Cytavision 4
21:45 Κόμο - Σασουόλο
Cytavision 6
15:00 Ράλι Σαουδικής Αραβίας
19:30 Formula 1 – Σπρίντ
21:30 Σπόρτινγκ Χιχόν - Ανδόρα
Cytavision 8
22:00 Χετάφε - Έλτσε
Novasports Prime
20:30 Σάλκε - Πάντεμπορν
Novasports 3
21:30 Γκλάντμπαχ - Λειψία
Cablenet Sports 2
21:45 Μετζ - Ρεμς
Cablenet Sports 3
19:45 Bόλεϊ: ΑΕΚ Καραβά - Ομόνοια