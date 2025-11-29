ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

LIVE: Ανόρθωση - ΑΠΟΕΛ 1-0

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Δημοσιευτηκε:

LIVE: Ανόρθωση - ΑΠΟΕΛ 1-0

Κομβική μάχη για κυανόλευκους και γαλαζοκίτρινος στο «Αντώνης Παπαδόπουλος»

Τη νίκη για διαφορετικούς ωστόσο λόγους ψάχνουν στο «Αντώνης Παπαδόπουλος», Ανόρθωση και ΑΠΟΕΛ.

Η μεν «Κυρία» που μετρά 11 βαθμούς, για ξεφύγει από το κάτω διάζωμα ενώ οι γαλαζοκίτρινοι για να κρατήσουν επαφή με την 1η θέση, έχοντας μαζέψει 21 βαθμούς.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης

60΄ - Πάνω από τα δοκάρια του Παναγή το σουτ από τον Νάνου.

51΄ - Από τη μικρή περιοχή, η κεφαλιά του Ντράζιτς περνάει πάνω από τα δοκάρια.

  • Προσωρινή διακοπή λόγω καπνογώνων.

47΄ - Καλή ευκαιρία για τον ΑΠΟΕΛ με τον Τομάς να πλασάρει εντός περιοχής αλλά να μην βρίσκει στόχο.

  • Έναρξη β΄ ημιχρόνου
  • Τέλος α΄ ημιχρόνου

45+1΄ - Δυνατό βολέ από τον Λαΐφη, ο Παναγή ήταν στη σωστή θέση και μάζεψε την μπάλα.

36΄ - Αρκετά μακριά από την εστία του Παναγή, το αριστερό σουτ από τον Τομάς.

10΄ - ΓΚΟΛ για την Ανόρθωση: Ο Σένσι με κεφαλιά μετά από σέντρα του Κίκο, ανοίγει το σκορ για την «Κυρία».

5΄ - Σε ετοιμότητα ο Παναγή στο σουτ με το αριστερό εντός περιοχής από τον Διαμαντάκο.

  • Ξεκίνησε ο αγώνας στο «Αντώνης Παπαδόπουλος»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ: Παναγή, Κίκο, Φουρτάδο, Μπέργκστρομ, Σεργίου, Σένσι, Αμποακί, Σόσα, Σένσι, Αρτυματάς, Παρούτης (55΄ Ντιόν), Βούκιτς.

ΑΠΟΕΛ: Μπέλετς, Σταφυλίδης, Μπρόρσον, Λαΐφης, Νάνου, Τομάς, Μάγιερ, Ντάλσιο, Κόρμπου, Διαμαντάκος, Ντράζιτς, 

ΣΚΟΡΕΡ: 10΄ Σένσι / -

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: - / 3΄ Μάγιερ, 54΄ Τόμας

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Αντωνίου Μενέλαος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Καλογήρου Μάριος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Ανδρέου Π. Ανδρέας

4ος Διαιτητής: Σολωμού Δημήτρης

VAR: Pawel Raczkowski

AVAR: Βασιλείου Αδάμος

Παρατηρητής: Καραγιώργη Σοφία

