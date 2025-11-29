LIVE: Ανόρθωση - ΑΠΟΕΛ 1-0
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
Δημοσιευτηκε:
Κομβική μάχη για κυανόλευκους και γαλαζοκίτρινος στο «Αντώνης Παπαδόπουλος»
Τη νίκη για διαφορετικούς ωστόσο λόγους ψάχνουν στο «Αντώνης Παπαδόπουλος», Ανόρθωση και ΑΠΟΕΛ.
Η μεν «Κυρία» που μετρά 11 βαθμούς, για ξεφύγει από το κάτω διάζωμα ενώ οι γαλαζοκίτρινοι για να κρατήσουν επαφή με την 1η θέση, έχοντας μαζέψει 21 βαθμούς.
Η εξέλιξη της αναμέτρησης
60΄ - Πάνω από τα δοκάρια του Παναγή το σουτ από τον Νάνου.
51΄ - Από τη μικρή περιοχή, η κεφαλιά του Ντράζιτς περνάει πάνω από τα δοκάρια.
- Προσωρινή διακοπή λόγω καπνογώνων.
47΄ - Καλή ευκαιρία για τον ΑΠΟΕΛ με τον Τομάς να πλασάρει εντός περιοχής αλλά να μην βρίσκει στόχο.
- Έναρξη β΄ ημιχρόνου
- Τέλος α΄ ημιχρόνου
45+1΄ - Δυνατό βολέ από τον Λαΐφη, ο Παναγή ήταν στη σωστή θέση και μάζεψε την μπάλα.
36΄ - Αρκετά μακριά από την εστία του Παναγή, το αριστερό σουτ από τον Τομάς.
10΄ - ΓΚΟΛ για την Ανόρθωση: Ο Σένσι με κεφαλιά μετά από σέντρα του Κίκο, ανοίγει το σκορ για την «Κυρία».
5΄ - Σε ετοιμότητα ο Παναγή στο σουτ με το αριστερό εντός περιοχής από τον Διαμαντάκο.
- Ξεκίνησε ο αγώνας στο «Αντώνης Παπαδόπουλος»
ΑΝΟΡΘΩΣΗ: Παναγή, Κίκο, Φουρτάδο, Μπέργκστρομ, Σεργίου, Σένσι, Αμποακί, Σόσα, Σένσι, Αρτυματάς, Παρούτης (55΄ Ντιόν), Βούκιτς.
ΑΠΟΕΛ: Μπέλετς, Σταφυλίδης, Μπρόρσον, Λαΐφης, Νάνου, Τομάς, Μάγιερ, Ντάλσιο, Κόρμπου, Διαμαντάκος, Ντράζιτς,
ΣΚΟΡΕΡ: 10΄ Σένσι / -
ΚΙΤΡΙΝΕΣ: - / 3΄ Μάγιερ, 54΄ Τόμας
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Αντωνίου Μενέλαος
Α' Βοηθός Διαιτητής: Καλογήρου Μάριος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Ανδρέου Π. Ανδρέας
4ος Διαιτητής: Σολωμού Δημήτρης
VAR: Pawel Raczkowski
AVAR: Βασιλείου Αδάμος
Παρατηρητής: Καραγιώργη Σοφία