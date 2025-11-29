Μεγάλο διπλό για την Ντόρτμουντ στο Λεβερκούζεν

«Φρένο» στη Μπάγερ Λεβερκούζεν, η οποία προερχόταν από δύο σερί νίκες στο πρωτάθλημα και με τρομερή ψυχολογία μετά τη «βόμβα» στο «Έτιχαντ» επί της Μάντσεστερ Σίτι για την 5η αγωνιστική του Champions League, έβαλε η Ντόρτμουντ.

Οι «Βεστφαλοί» του Νίκο Κόβατς πέρασαν από την «Μπάι Αρίνα» με 2-1, προσπέρασαν στη βαθμολογία την αποψινή τους αντίπαλο και στο -9 από την πρωτοπόρο Μπάγερν εξακολουθούν να ελπίζουν στο... θαύμα.