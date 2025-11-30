Έχει καιρό να πάρει διπλό και το... πεθύμησε η Πάφος FC

Για τον έκτο φετινό εκτός έδρας αγώνα στο πρωτάθλημα ετοιμάζεται η Πάφος FC που το απόγευμα (17:00) θα αντιμετωπίσει στο «Αμμόχωστος Επιστροφή» την Ε.Ν. Ύψωνα.

Η παφιακή ομάδα για να διατηρηθεί στην κορυφή της βαθμολογίας θέλει να πάρει διπλό, κάτι που δεν πέτυχε στις δυο τελευταίες εξορμήσεις της. Στην όγδοη αγωνιστική, οι πρωταθλητές ηττήθηκαν στο ΓΣΠ από την Ομόνοια (2-1), ενώ τη δέκατη αγωνιστική έμειναν στο 1-1 με την Ανόρθωση στο «Αντώνης Παπαδόπουλος».

Προηγουμένως, στα πρώτα τρία εκτός έδρας παιχνίδια είχε φτιάξει ένα σερί συνεχόμενων νικηφόρων αποτελεσμάτων. Συγκεκριμένα, είχε κερδίσει κατά σειρά ΑΠΟΕΛ (0-1), Ομόνοια Αραδίππου (0-2) και ΑΕΚ (2-4).

Σημειώνεται ότι στον πάγκο δεν θα βρίσκεται ο Χουάν Κάρλος Καρσέδο που θα εκτίσει την ποινή της τιμωρίας του λόγω της συμπλήρωσης κίτρινων καρτών. Το κοουτσάρισμα θα αναλάβει ο βοηθός προπονητή, Σεμπάστιαν Κορόνα.

Στον καταρτισμό του πλάνου δεν συμπεριλαμβάνεται ο Σέμα που χρειάζεται ακόμη λίγο χρόνο για την επιστροφή.