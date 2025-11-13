ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

H... ακραία αξία του ρολογιού που φορούσε ο Κριστιάνο στην πιο πρόσφατη δημόσια εμφάνισή του

Τρία χρόνια μετά τη συνέντευξη που είχε κάνει... πάταγο στον Πιρς Μόργκαν, όταν δήλωνε προδομένος από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ο Κριστιάνο Ρονάλντο κάθισε ξανά απέναντι στον διάσημο Βρετανό δημοσιογράφο και προκάλεσε ξανά αίσθηση με όσα δήλωσε.

Και όχι μόνο με όσα δήλωσε, αλλά και με αυτά που φορούσε ο Πορτογάλος σούπερ σταρ.

Όπως, δηλαδή, το πολυτελές διαμαντένιο ρολόι του αξίας περίπου 1,2 εκατομμυρίων ευρώ!

Ο Ρονάλντο, έτσι κι αλλιώς, δεν έχει κανένα πρόβλημα να κάνει επίδειξη του πλούτου του, σε κάθε ευκαιρία, καμαρώνει για τα supercars του και δείχνει την αγάπη του για τα κοσμήματα και τα ρολόγια.

Κατά τη διάρκεια τη συνέντευξης με τον Μόργκαν, λοιπόν, αποφάσισε να φορέσει ένα Jacob & Co Twin Turbo Furious Baguette, που είναι φτιαγμένο από λευκόχρυσο 18 καρατίων.

Υπάρχουν μόνο 18 εκδόσεις του ρολογιού σε όλο τον κόσμο, γεγονός που κάνει τον Ρονάλντο να ξεχωρίζει. Διαθέτει δείκτη δεκαδικών λεπτών και δύο τριπλούς άξονες τουρμπιγιόν, που βοηθούν στην αύξηση της ακρίβειας.

Το ρολόι έχει διακοσμηθεί με περισσότερα από 360 διαμάντια και οι θαυμαστές του δεν μπορούσαν παρά να μείνουν άφωνοι με την κομψότητά του.

Διαβαστε ακομη