Κρος: «Ο Γκιουλέρ έχει εξαιρετική τεχνική»

Ο Γερμανός πρώην διεθνής και παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης, απάντησε σε ερώτηση για το εάν ο Γκιουλέρ θα μπορούσε να είναι ο αντικαταστάτης του στους Μαδριλένους και αποθέωσε τον Τούρκο παίκτη.

Βέβαια ο Κρος τόνισε ότι δεν τίθεται θέμα αντικατάστασης, αφού ο Τούρκος έχει και διαφορετική προσέγγιση στην θέση του

«Ο Άρντα Γκιουλέρ ως διάδοχός μου; Είναι διαφορετικός τύπος ποδοσφαιριστή. Η καλύτερη θέση του είναι σαφώς πιο επιθετική από τη δική μου, οπότε δεν τίθεται θέμα να με "αντικαταστήσει". Αλλά γενικά χαίρομαι γι’ αυτόν, γιατί είναι ένα καλό παιδί.

Έχει εξαιρετική τεχνική, την οποία έχει ήδη χρησιμοποιήσει πολύ αποτελεσματικά αυτή τη σεζόν. Γι’ αυτό ελπίζω να συνεχίσει να έχει σταθερό χρόνο συμμετοχής, γιατί αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να βελτιωθεί. Είμαι σίγουρος ότι θα καταφέρει να αφήσει το στίγμα του στον σύλλογο για πολλά χρόνια».

sdna.gr