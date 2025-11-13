Euro 2028: Το αναλυτικό καλεντάρι της διοργάνωσης, στο Κάρντιφ η πρεμιέρα και στο Γουέμπλεϊ ο τελικός

Η UEFA αρχίζει να προετοιμάζεται σιγά σιγά για το Euro 2028, προκειμένου να είναι όλα έτοιμα για τη γιορτή του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, το οποίο θα γίνει στα γήπεδα του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας.

Η ευρωπαϊκή ομοσπονδία ποδοσφαίρου έθεσε σε δημοσιότητα το αναλυτικό καλεντάρι με τις έδρες των αγώνων και τις αναλυτικές ημερομηνίες. Ο πρώτος αγώνας θα γίνει στο Κάρντιφ στις 9 Ιουνίου και ο τελικός θα γίνει ακριβώς ένα μήνα μετά (9 Ιουλίου) στο Γουέμπλεϊ.

Το αναλυτικό πρόγραμμα των αγώνων μπορείτε να το δείτε πατώντας εδώ.

Τα γήπεδα που θα γίνει το Euro 2028

Ουαλία/Κάρντιφ – Εθνικό Στάδιο Ουαλίας

Ιρλανδία/Δουβλίνο – Αρένα Δουβλίνου

Σκωτία /Γλασκώβη- Χάμπντεν Παρκ

Αγγλία/Νιούκαστλ – Σεν Τζέιμς Παρκ

Αγγλία/Μάντσεστερ – Έτιχαντ

Αγγλία/Λίβερπουλ – Χιλ Ντίκινσον

Αγγλία/Μπέρμιγχαμ – Βίλα Παρκ

Αγγλία/Λονδίνο – Tottenham Hotspur Stadium

Αγγλία/Λονδίνο – Γουέμπλεϊ

sport24.gr