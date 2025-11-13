Καρέ αποδείξεων και μηνυμάτων

Οι κυανόλευκοι αντιμετωπίζουν κατά σειρά Ομόνοια, ΑΕΛ, Ανόρθωση και Άρη και είναι τέσσερα ντέρμπι στα οποία ουσιαστικά θα μετρήσει δυνάμεις. Ενδεχόμενες νίκες θα εκτοξεύσουν την ψυχολογία και την αυτοπεποίθηση της ομάδας αλλά, κυρίως, θα την κρατήσουν στα άνω διαζώματα.

Ο Απόλλωνας δείχνει σταδιακά να βρίσκει ρυθμό και το στοίχημα είναι να συνεχίσει να δείχνει καλό πρόσωπο και να σταθεροποιηθεί στα υψηλά διαζώματα του βαθμολογικού πίνακα. Μετά τη νίκη στο Δασάκι το μυαλό όλων στράφηκε στο μεγάλο παιχνίδι με την πρωτοπόρο Ομόνοια, την οποία ο Απόλλωνας υποδέχεται με στόχο να στείλει… μήνυμα και να ψαλιδίσει τη διαφορά από την κορυφή. Στα τελευταία επτά παιχνίδια στη Λεμεσό, ο Απόλλωνας μετρά πέντε νίκες, μία ισοπαλία και μία ήττα απέναντι στους πράσινους.

Στο αγωνιστικό μέτωπο, οι Γκασπάρ και Μαλεκκίδης ανεβάζουν ρυθμούς αλλά παραμένουν αμφίβολοι. Οι Βέισμπεκ και Μάρκες τραυματίστηκαν στο ματς με τον Εθνικό και δύσκολα θα προλάβουν το ντέρμπι, ενώ ο Άδωνη αναμένεται να επιστρέψει σε περίπου έναν μήνα. Ο Μπράντον Τόμας θα είναι κανονικά διαθέσιμος και θα εκτίσει την ποινή του κόντρα στην ΑΕΛ.