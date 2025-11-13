ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Πήρα μια μπίρα και σκέφτηκα ''καλή δουλειά''»: Ο άνθρωπος που έπαιξε δύο παιχνίδια, σε δύο χώρες… την ίδια μέρα

Ο Σόρεν Λέρμπι έπαιξε την ίδια μέρα με την εθνική Δανίας στο Δουβλίνο και με την Μπάγερν στο Μπόχουμ, σε μια απίστευτη ιστορία που θυμάται σήμερα μιλώντας στο BBC Sport.

Η κόντρα «σύλλογος εναντίον εθνικής ομάδας» συχνά προκαλεί τριβές, αλλά ο μέσος Σόρεν Λέρμπι βρήκε έναν τρόπο να ικανοποιήσει και τις δύο πλευρές.

Στις 13 Νοεμβρίου 1984 -ακριβώς πριν από 40 χρόνια- ο Λέρμπι αγωνίστηκε το απόγευμα με την εθνική Δανίας στο Δουβλίνο, στον τελευταίο προκριματικό για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 1986. Το ίδιο βράδυ, η Μπάγερν Μονάχου είχε αγώνα Κυπέλλου Γερμανίας στο Μπόχουμ.

Η Δανία χρειαζόταν μόλις έναν βαθμό για να προκριθεί στο Μεξικό, και έτσι ο τότε γενικός διευθυντής της Μπάγερν -και μετέπειτα πρόεδρος- Ούλι Χένες πρότεινε στον Λέρμπι να παίξει και στα δύο ματς.

Ο ίδιος θυμάται, μιλώντας στο BBC Sport: «Μου είπε: ''Δεν μπορείς να ζητήσεις από τον Πιόντεκ να σε βάλει για 45 λεπτά ή και λιγότερο; Μετά θα σε πάρω με ιδιωτικό τζετ και θα παίξεις το βράδυ στο Μπόχουμ''. Δεν μου φάνηκε τρελό, γιατί ήμουν στην καλύτερη φόρμα της ζωής μου».

Στο Λάνσνταουν Ρόουντ το σκορ ήταν 1-1 στο ημίχρονο, και έτσι ο Λέρμπι συνέχισε να παίζει. Στο 57' η Δανία είχε ήδη προηγηθεί 3-1 και τότε έγινε αλλαγή. Μετά από ένα γρήγορο ντους -παρά τις αντιρρήσεις του Χένες- έφυγε με συνοδεία αστυνομίας για το αεροδρόμιο.

Η πτήση πήγε καλά, αλλά η κίνηση από το Ντίσελντορφ προς το γήπεδο της Μπόχουμ ήταν απελπιστική. «Έπρεπε να βγω από το αυτοκίνητο και να τρέξω τέσσερα χιλιόμετρα μέχρι τα αποδυτήρια. Ήταν καλό ζέσταμα», θυμάται ο Λέρμπι.

Τελικά δεν ξεκίνησε βασικός, αλλά μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο. Ο αγώνας πήγε στην παράταση και έληξε 2-2. Στο επαναληπτικό, ο Λέρμπι σκόραρε και η Μπάγερν κέρδισε 2-0, φτάνοντας μέχρι την κατάκτηση του Κυπέλλου απέναντι στη Στουτγκάρδη.

Παρά το κατόρθωμα, ο ίδιος δεν το θεωρεί κάτι ιδιαίτερο: «Μετά το ματς καθόμουν σε ένα μπαρ στο Μπόχουμ, πήρα μια μπίρα και σκέφτηκα ''καλή δουλειά''. Αυτό ήταν όλο. Δεν ένιωθα ότι ήταν μεγάλο επίτευγμα».

Δύο χρόνια αργότερα, ο Χένες έπεισε και τον Μαρκ Χιουζ να παίξει την ίδια μέρα με την Ουαλία στην Τσεχοσλοβακία και με την Μπάγερν σε αγώνα Κυπέλλου.

