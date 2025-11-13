Γκουαρδιόλα: «Ανοιχτό» το ενδεχόμενο αποχώρησης το καλοκαίρι – Τα πρώτα σενάρια για τον διάδοχο
Οι «Times» αποκαλύπτουν ότι ο Πεπ Γκουαρντιόλα εξετάζει το ενδεχόμενο αποχώρησης από τη Μάντσεστερ Σίτι το καλοκαίρι, παρότι το συμβόλαιό του λήγει το 2027. Τα πρώτα ονόματα για αντικαταστάτες.
Το μέλλον του Πεπ Γκουαρντιόλα στη Μάντσεστερ Σίτι παύει να θεωρείται… δεδομένο. Σύμφωνα με αποκαλυπτικό ρεπορτάζ των «Times», ο Καταλανός τεχνικός σκέφτεται σοβαρά το ενδεχόμενο να αποχωρήσει το προσεχές καλοκαίρι, παρότι δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι το 2027.
Η είδηση έρχεται λίγες ημέρες μετά το 1000ό παιχνίδι της προπονητικής του καριέρας, σε μια ιδανική βραδιά για τον ίδιο, αφού η Σίτι επικράτησε άνετα με 3-0 της Λίβερπουλ, σημειώνοντας την τέταρτη σερί νίκη της σε όλες τις διοργανώσεις.
Το ρεπορτάζ των «Times» και οι πρώτες ενδείξεις
Η βρετανική εφημερίδα αναφέρει ότι άνθρωποι από το περιβάλλον του Γκουαρντιόλα θεωρούν πιθανό το ενδεχόμενο να ζητήσει πρόωρη αποδέσμευση από τη Σίτι, καθώς ο 54χρονος προπονητής «εξετάζει το ενδεχόμενο να φύγει από την Αγγλία έναν χρόνο πριν ολοκληρωθεί επίσημα η συνεργασία του με τον σύλλογο».
Παρά τις άριστες σχέσεις του τόσο με τον πρόεδρο Χαλντούν Αλ Μουμπάρακ όσο και με τον νέο αθλητικό διευθυντή Ούγκο Βιάνα, ο Πεπ εμφανίζεται προβληματισμένος και έτοιμος να σκεφτεί μια επόμενη κίνηση στην καριέρα του.
Ποιοι είναι οι επικρατέστεροι για διάδοχοι
Η Μάντσεστερ Σίτι, σύμφωνα πάντα στο ίδιο δημοσίευμα, έχει ήδη αρχίσει να εξετάζει ονόματα για την «επόμενη μέρα», σε περίπτωση που ο Γκουαρντιόλα πράγματι αποχωρήσει.
Μεταξύ των υποψηφίων
Βίνσεντ Κομπανί: Ο πρώην αρχηγός της Σίτι κάνει εξαιρετική πορεία στην Μπάγερν και παραμένει αήττητος φέτος.
Ρομπέρτο Ντε Τζέρμπι: Ο προπονητής της Μαρσέιγ θεωρείται από τους πιο ανερχόμενους τεχνικούς.
Άντονι Ιραόλα: Με πολύ καλή δουλειά στη Μπόρνμουθ, έχει μπει στο ραντάρ των «πολιτών».
