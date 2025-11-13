Γκουαρδιόλα: «Ανοιχτό» το ενδεχόμενο αποχώρησης το καλοκαίρι – Τα πρώτα σενάρια για τον διάδοχο

Το μέλλον του Πεπ Γκουαρντιόλα στη Μάντσεστερ Σίτι παύει να θεωρείται… δεδομένο. Σύμφωνα με αποκαλυπτικό ρεπορτάζ των «Times», ο Καταλανός τεχνικός σκέφτεται σοβαρά το ενδεχόμενο να αποχωρήσει το προσεχές καλοκαίρι, παρότι δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι το 2027.

Η είδηση έρχεται λίγες ημέρες μετά το 1000ό παιχνίδι της προπονητικής του καριέρας, σε μια ιδανική βραδιά για τον ίδιο, αφού η Σίτι επικράτησε άνετα με 3-0 της Λίβερπουλ, σημειώνοντας την τέταρτη σερί νίκη της σε όλες τις διοργανώσεις.

Το ρεπορτάζ των «Times» και οι πρώτες ενδείξεις

Η βρετανική εφημερίδα αναφέρει ότι άνθρωποι από το περιβάλλον του Γκουαρντιόλα θεωρούν πιθανό το ενδεχόμενο να ζητήσει πρόωρη αποδέσμευση από τη Σίτι, καθώς ο 54χρονος προπονητής «εξετάζει το ενδεχόμενο να φύγει από την Αγγλία έναν χρόνο πριν ολοκληρωθεί επίσημα η συνεργασία του με τον σύλλογο».

Παρά τις άριστες σχέσεις του τόσο με τον πρόεδρο Χαλντούν Αλ Μουμπάρακ όσο και με τον νέο αθλητικό διευθυντή Ούγκο Βιάνα, ο Πεπ εμφανίζεται προβληματισμένος και έτοιμος να σκεφτεί μια επόμενη κίνηση στην καριέρα του.

Ποιοι είναι οι επικρατέστεροι για διάδοχοι

Η Μάντσεστερ Σίτι, σύμφωνα πάντα στο ίδιο δημοσίευμα, έχει ήδη αρχίσει να εξετάζει ονόματα για την «επόμενη μέρα», σε περίπτωση που ο Γκουαρντιόλα πράγματι αποχωρήσει.

Μεταξύ των υποψηφίων

Βίνσεντ Κομπανί: Ο πρώην αρχηγός της Σίτι κάνει εξαιρετική πορεία στην Μπάγερν και παραμένει αήττητος φέτος.

Ρομπέρτο Ντε Τζέρμπι: Ο προπονητής της Μαρσέιγ θεωρείται από τους πιο ανερχόμενους τεχνικούς.

Άντονι Ιραόλα: Με πολύ καλή δουλειά στη Μπόρνμουθ, έχει μπει στο ραντάρ των «πολιτών».

