Ανεβαίνουν και νιώθουν πολύ καλά Κουλιμπαλί και Άιτινγκ

Ιδανική κρίνεται η διακοπή για τους τραυματίες Κουλιμπαλί και Άιτινγκ στην Ομόνοια.

Αμφότεροι βρίσκονται σε πολύ καλό στάδιο όσον αφορά την αποθεραπεία τους και η επιστροφή τους στην αγωνιστική δράση, δεν θα αργήσει να συμβεί.

Στο βίντεο που ανέβασε η Ομόνοια από τη προπόνηση στο Γέρι, τόσο ο Ολλανδός χαφ, όσο και ο κεντρικός αμυντικός από το Μάλι, φαίνονται να ακολουθούν το ατομικό τους πρόγραμμα.

Πάντως και οι δύο ποδοσφαιριστές νιώθουν πολύ καλύτερα τις τελευταίες ημέρες. Στο αμέσως επόμενο διάστημα θα συμπεριληφθούν σε αποστολή της Ομόνοιας.