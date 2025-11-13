ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ανεβαίνουν και νιώθουν πολύ καλά Κουλιμπαλί και Άιτινγκ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ανεβαίνουν και νιώθουν πολύ καλά Κουλιμπαλί και Άιτινγκ

Η πορεία αποθεραπείας των δύο ποδοσφαιριστών της Ομόνοιας βρίσκεται σε πολύ καλό στάδιο

Ιδανική κρίνεται η διακοπή για τους τραυματίες Κουλιμπαλί και Άιτινγκ στην Ομόνοια. 

Αμφότεροι βρίσκονται σε πολύ καλό στάδιο όσον αφορά την αποθεραπεία τους και η επιστροφή τους στην αγωνιστική δράση, δεν θα αργήσει να συμβεί. 

Στο βίντεο που ανέβασε η Ομόνοια από τη προπόνηση στο Γέρι, τόσο ο Ολλανδός χαφ, όσο και ο κεντρικός αμυντικός από το Μάλι, φαίνονται να ακολουθούν το ατομικό τους πρόγραμμα. 

Πάντως και οι δύο ποδοσφαιριστές νιώθουν πολύ καλύτερα τις τελευταίες ημέρες. Στο αμέσως επόμενο διάστημα θα συμπεριληφθούν σε αποστολή της Ομόνοιας. 

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟΜΟΝΟΙΑ

Tags

ΟΜΟΝΟΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Εθνική Ανδρών: Στην τελική ευθεία η προετοιμασία για την Αυστρία

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Stoiximan: Ενισχυμένες και Super Ενισχυμένες αποδόσεις σε EuroLeague και προκριματικά Μουντιάλ

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Tα 20 διαφορετικά σκορ και το «αγαπημένο» 0-1

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Déjà vu για Νικόλα με ΑΠΟΕΛ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Θύελλα στην Premier League: Αντιδράσεις για το προτεινόμενο salary cap

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πάνε Λεμεσό;

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Τσάβι: «Έριξα τον πήχη την τελευταία μου σεζόν στην Μπαρτσελόνα και δεν κατακτήσαμε τίποτα»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Στην Μαδρίτη για το 2/2 στην «διαβολοβδομάδα» ο Παναθηναϊκός

Ελλάδα

|

Category image

Tα πολλά… καρδιακά, η κερδισμένη Ομόνοια μετά το 75΄ και ο χαμένος Ολυμπιακός - ΠΙΝΑΚΕΣ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

«Πήρα μια μπίρα και σκέφτηκα ''καλή δουλειά''»: Ο άνθρωπος που έπαιξε δύο παιχνίδια, σε δύο χώρες… την ίδια μέρα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ανακοίνωσε Νικολάου ο Ακρίτας

ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ

|

Category image

ΑΕΚ και Ρότα κοντά σε συμφωνία

Ελλάδα

|

Category image

Euro 2028: Το αναλυτικό καλεντάρι της διοργάνωσης, στο Κάρντιφ η πρεμιέρα και στο Γουέμπλεϊ ο τελικός

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

H... ακραία αξία του ρολογιού που φορούσε ο Κριστιάνο στην πιο πρόσφατη δημόσια εμφάνισή του

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ανεβαίνουν και νιώθουν πολύ καλά Κουλιμπαλί και Άιτινγκ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη