Οι Θάντερ κατακεραύνωσαν τους Λέικερς

Ασταμάτητοι είναι οι Θάντερ οι οποίοι σκόρπισαν και τους Λέικερς με 121-92, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους σε 12-1. Οι «λιμνάνθρωποι» δεν μπόρεσαν να ακολουθήσουν τον ρυθμό του αγώνα και υποχώρησαν στο 8-4.

Ο Γκίλτζεους-Αλεξάντερ ήταν ο κορυφαίος για την ομάδα της Οκλαχόμα, καθώς πέτυχε 30 πόντους, με 5 ριμπάουντ και 9 ασίστ, ενώ ο Τζο συμπλήρωσε 21 πόντους.

Από τους Λέικερς πάλεψε ο Ντόνσιτς με 19 πόντους, 7 ριμπάουντ και 7 ασίστ, αλλά δεν είχε συμπαράσταση, σε μια κακή βραδιά για την ομάδα του.

sdna.gr