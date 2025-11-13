Ανακοίνωσε Νικολάου ο Ακρίτας
Επίσημο του Μάριου Νικολάου στον Ακρίτα
Aνακοινώνουμε την έναρξη της συνεργασίας με τον Μάριο Νικολάου, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα προπονητή της ομάδας μας.Ο Μάριος Νικολάου αποτελεί μια σημαντική προσωπικότητα του κυπριακού ποδοσφαίρου, με επιτυχημένη πορεία και παρουσία σε μεγάλες ομάδες, όπως η Ομόνοια και η ΑΕΛ.Καλωσορίζουμε τον Μάριο στην οικογένεια του Ακρίτα και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο έργο του, με στόχο την επίτευξη των στόχων της ομάδας μας.