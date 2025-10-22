Kύπελλο Κύπρου, μεγάλα ματς στο Champions League κι άλλα πολλά
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Οι τηλεοπτικές μεταδόσεις της Τετάρτης (22/10)
Cytavision 1
19:00 Άρης - Ομόνοια 29Μ
Cytavision 2
17:00 Ένωση - Χαλκάνορας
Cytavision 3
19:00 Βόλεϊ: Oλυμπιακός Π. - Αστερίξ Μ.
19:45 Αθλέτικ Μ. - Καραμπάχ
22:00 Ρεάλ - Γιουβέντους
Cytavision 4
18:00 Youth League: Μονακό - Τότεναμ
19:45 Γαλατασαράι - Μπόντο/Γκλιμτ
22:00 Άιντραχτ - Λίβερπουλ
Cytavision 5
15:00 Tένις: ATP 500 - Basel
22:00 Τσέλσι - Άγιαξ
Cytavision 6
22:00 Μπάγερν - Κλαμπ Μπριζ
Cytavision 7
18:00 80η Ιπποδρομιακή συνάντηση
22:00 Μονακό - Τότεναμ
Cytavision 8
14:30 Tένις: ATP 500 - Vienna
22:00 Σπόρτινγκ – Μαρσέιγ (παρ. σύνδεση)
22:00 Aταλάντα – Σλάβια Πράγας (παρ. σύνδεση)
Cablenet Sports 1
19:00 ΑΠΟΕΛ - ΑΕΖ
Νοvasports Prime
20:00 Μπάσκετ: Μπουντούτσνοστ - Πανιώνιος
Νοvasports 4
21:05 Μπάσκετ: Mακάμπι Τελ Αβίβ - Ρεάλ
Νοvasports 5
20:30 Μπάσκετ: Μπουργκ - Λιετκαμπέλις
Νοvasports Start
21:00 Μπάσκετ: Τρέντο – Άνκαρα