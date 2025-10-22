ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Kύπελλο Κύπρου, μεγάλα ματς στο Champions League κι άλλα πολλά

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Kύπελλο Κύπρου, μεγάλα ματς στο Champions League κι άλλα πολλά

Οι τηλεοπτικές μεταδόσεις της Τετάρτης (22/10)

Cytavision 1

19:00 Άρης - Ομόνοια 29Μ

Cytavision 2

17:00 Ένωση - Χαλκάνορας

Cytavision 3

19:00 Βόλεϊ: Oλυμπιακός Π. - Αστερίξ Μ.

19:45 Αθλέτικ Μ. - Καραμπάχ

22:00 Ρεάλ - Γιουβέντους

Cytavision 4

18:00 Youth League: Μονακό - Τότεναμ

19:45 Γαλατασαράι - Μπόντο/Γκλιμτ

22:00 Άιντραχτ - Λίβερπουλ

Cytavision 5

15:00 Tένις: ATP 500 - Basel

22:00 Τσέλσι - Άγιαξ

Cytavision 6

22:00 Μπάγερν - Κλαμπ Μπριζ

Cytavision 7

18:00 80η Ιπποδρομιακή συνάντηση

22:00 Μονακό - Τότεναμ

Cytavision 8

14:30 Tένις: ATP 500 - Vienna

22:00 Σπόρτινγκ – Μαρσέιγ (παρ. σύνδεση)

22:00 Aταλάντα – Σλάβια Πράγας (παρ. σύνδεση)

Cablenet Sports 1

19:00 ΑΠΟΕΛ - ΑΕΖ

Νοvasports Prime

20:00 Μπάσκετ: Μπουντούτσνοστ - Πανιώνιος

Νοvasports 4

21:05 Μπάσκετ: Mακάμπι Τελ Αβίβ - Ρεάλ

Νοvasports 5

20:30 Μπάσκετ: Μπουργκ - Λιετκαμπέλις

Νοvasports Start

21:00 Μπάσκετ: Τρέντο – Άνκαρα

Κατηγορίες

TV

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Εκδίδονται άλλα τρία εισιτήρια για τη β' φάση

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Δεύτερη στροφή στους ομίλους του FIBA Europe Cup

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Κωδικός… Ντρίτα για την Ομόνοια

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Kύπελλο Κύπρου, μεγάλα ματς στο Champions League κι άλλα πολλά

TV

|

Category image

Φόνος Δημοσθένους: «Μπαράζ» συλλήψεων μέχρι να βρουν τους εκτελεστές

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Champions League: Ασταμάτητες Παρί, Άρσεναλ, Ιντερ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

MVP ο Νταβίντ Λουίζ!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Παράπονα για την διαιτησία από τον Μεντιλίμπαρ

Ελλάδα

|

Category image

Η 2η πιο βαριά ήττα του Ολυμπιακού

Ελλάδα

|

Category image

Καρσέδο: «Δείξαμε χαρακτήρα, ο τερματοφύλακας τους έκανε 3-4 φανταστικές επεμβάσεις»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η ισοπαλία της Πάφου στο Αλμάτι κόντρα στην Καϊράτ

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Εξάρα της Μπαρτσελόνα στον Ολυμπιακό!

Ελλάδα

|

Category image

Πέθανε ο Διονύσης Σαββόπουλος

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Πήρε βαθμό, μπορούσε για την νίκη η Πάφος των δέκα παικτών!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

(BINTEO) Κόκκινη Κορέια: Η πιο γρήγορη αποβολή στην ιστορία του Champions League

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Διαβαστε ακομη