Στηρίζει Ποστέκογλου η Νότιγχαμ Φόρεστ παρά το άσχημο ξεκίνημα

Ασφαλής πρέπει να θεωρείται προς το παρόν η θέση του Άγγελου Ποστέκογλου στον πάγκο της Νότιγχαμ Φόρεστ, παρά το άσχημα αποτελέσματα που έχουν συνδυαστεί με την άφιξή του στην τεχνική ηγεσία. Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζει το «BBC», το οποίο τονίζει πως η διοίκηση των Reds εξακολουθεί να στηρίζει τον 60χρονο προπονητή, αν και η πίεση διογκώνεται με κάθε αρνητικό αποτέλεσμα.

Με τέσσερις ήττες και δυο ισοπαλίες ως απολογισμό ο Ποστέκογλου κατέγραψε αρνητικό ρεκόρ στον πάγκο της Νότιγχαμ Φόρεστ και η τελευταία ήττα από τη Μίντιλαντ στο Europa League αποτέλεσε τη σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι για μερίδα οπαδών που φώναζαν συνθήματα εις βάρος του Ελληνοαυστραλού τεχνικού από τις κερκίδες στο «City Ground».

Από την πλευρά τους οι ιθύνοντες της Νότιγχαμ Φόρεστ φαίνεται πως έχουν αποφασίσει να δείξουν μεγαλύτερη υπομονή κι εμπιστοσύνη προς το πρόσωπο του Ποστέκογλου, η οποία ωστόσο θα μπορούσε να κλονιστεί ακόμα περισσότερο με μια απογοητευτική εμφάνιση ή ένα άσχημο αποτέλεσμα απέναντι στη Νιούκαστλ στο «St; James Park».

Το «BBC» συμπληρώνει πως στη Φόρεστ θέλουν να δουν αντίδραση στο επερχόμενο παιχνίδι απέναντι στους Magpies, πληροφορίες που είχε αναφέρει νωρίτερα και η «Daily Mail». Πιθανή ήττα και νέα κακή εμφάνιση δεδομένα θα επιφέρει έξτρα πίεση προς τον 60χρονο και θα αναζωπυρώσει της αμφιβολίες γύρω του, αν και προς το παρόν η διοίκηση των Reds έχει αποφασίσει να τον στηρίξει σε αυτή τη δύσκολη περίοδο.

gazzetta.gr