ΦΩΤΟ: Το Gala Dinner της ΑΕΛ - «Ας κρατήσουμε ζωντανό το πνεύμα της»

Gala Dinner στο πλαίσιο των εορτασμών για τη συμπλήρωση, αύριο Σάββατο (4/10), 95 χρόνων ζωής, διοργάνωσε το βράδυ της Παρασκευής η ΑΕΛ.

H εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νίκου Χριστοδουλίδη και αποτελεί κορυφαία στιγμή των εορτασμών, καθώς συγκέντρωσε επίλεκτες προσωπικότητες από τον πολιτικό, επιχειρηματικό, κοινωνικό και αθλητικό χώρο, σε μια βραδιά υψηλού κύρους και συγκίνησης.

Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα της βραδιάς έφερε την υπογραφή του καταξιωμένου μουσικοσυνθέτη Γιώργου Θεοφάνους και των εξαίρετων συνεργατών και μουσικών του, και ήταν αφιερωμένη στον αείμνηστο ΑΕΛίστα μουσικοσυνθέτη Μάριο Τόκα, έναν δημιουργό που με το έργο και την ψυχή του σφράγισε την καλλιτεχνική και πολιτιστική ζωή του τόπου. Μέσα από ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι τιμήθηκε η μνήμη του, αναδεικνύοντας την ανεκτίμητη καλλιτεχνική του παρακαταθήκη και τη βαθιά του αγάπη για την ΑΕΛ και την Κύπρο.

Στην ομιλία του ο πρόεδρος της ΑΕΛ Κώστας Κωνσταντίνου ανέφερε μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

«Η ΑΕΛ μας έχει γενέθλια. Όλοι μαζί τιμούμε αυτό το ιστορικό σωματείο. Η ΑΕΛ έγραψε με λαμπρά γράμματα την ιστορία της. Η ΑΕΛ είναι ιδέα, μια ψυχή που δεν εγκαταλείπει τις αξίες της. Θέλω να ευχαριστήσω αθλητές που τίμησαν τη φανέλα, τους τεχνικούς, τις διοικήσεις, τους εθελοντές, τους φίλους που πίστεψαν και συνεχίζουν να πιστεύουν. Στα 95 χρόνια η ΑΕΛ δεν έπαψε ποτέ να ονειρεύεται. Απόψε θέλω να δεσμευτώ ως πρόεδρος και μαζί με τη διοίκηση θα εργαστώ με κάθε δυνατό μέσο, ώστε τα τμήματα μας να έχουν σύγχρονες εγκαταστάσεις, για να μεγαλώνουμε. 

Η ΑΕΛ δεν είναι μόνο αθλητισμός είναι και δράσεις κοινωνικής ευθύνης. Το σημερινό Gala Dinner είναι μια σχέση και για το αύριο και όχι ένας απλός εορτασμός. Ευχαριστώ όλους όσοι στάθηκαν δίπλα μας και όσους σταθούν δίπλα μας. Ας κρατήσουμε ζωντανό το πνεύμα της ΑΕΛ. Χρόνια μας πολλά Αθλητική Ένωση Λεμεσού».

Δείτε φωτογραφίες από το Gala Dinner:

