Σατσιάς: «Εκεί που είχαμε τον έλεγχο τους στήσαμε στα 11 βήματα, μας αδικεί η τεσσάρα»

Δημοσιευτηκε:

Σατσιάς: «Εκεί που είχαμε τον έλεγχο τους στήσαμε στα 11 βήματα, μας αδικεί η τεσσάρα»

Διαβάστε όσα δήλωσε ο προπονητής της Ομόνοιας Αραδίππου Μαρίνος Σατσιάς μετά τη βαριά εντός έδρας ήττα της ομάδας του με 4-0 από τον ΑΠΟΕΛ.

Αναλυτικά...

«Συγχαρητήρια στο ΑΠΟΕΛ. Πιστεύω ότι στο πρώτο ημίχρονο ελέγξαμε το παιχνίδι, εκεί που είχαμε τον έλεγχο τους στήσαμε στα 11 βήματα και όταν έχεις να αντιμετωπίσεις μια μεγάλη ομάδα είναι πολύ δύσκολο. Κάναμε πολλά λάθη αλλά πιστεύω μας αδικεί η τεσσάρα. Eίχαμε τις ευκαιρίες μας για να βάλουμε ένα-δύο γκολ. Στο δεύτερο ημίχρονο πιστεύω το ΑΠΟΕΛ κέρδισε δίκαια. Προχωρούμε, έχουμε δύσκολο πρόγραμμα, είναι καλό που έρχεται η διακοπή, να ξεκουραστούμε και να πάμε στη συνέχεια πιο δυνατοί. Ευχαριστούμε τον κόσμο που ήρθε και μας στήριξε».

Για το ότι πλήρωσαν ακριβά τα ατομικά λάθη που έγιναν: «Μείναμε από εκεί που τελειώσαμε με το Παραλίμνι, μπήκαμε δυνατά, συμφωνώ ότι τα ατομικά λάθη στοίχισαν, το ΑΠΟΕΛ δεν συγχωρεί τα λάθη. Μας λείπει το εύκολο γκολ αλλά φτιάχνουμε φάσεις».

