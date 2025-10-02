To πλούσιο τηλεοπτικό μενού της Πέμπτης (02/10) με κυπριακό και ελληνικό ενδιαφέρον
Τα βλέμματα στις μάχες Ομόνοιας και ΑΕΚ όμως υπάρχει και καλαθοσφαιρική δράση
ΡΙΚ 1
19:45 Ομόνοια - Μάιντς
Cytavision Sports 2{TV TITLAKI}
19:00 Μπάσκετ: Νικς - Φιλαδέλφεια
Cytavision Sports 3{TV TITLAKI}
19:45 Παναθηναϊκός - Γκο Αχεντ Ινγκλς
22:00 ΑΕΚ - Αλκμάαρ
Cytavision Sports 4
19:45 Ντ. Κιέβου - Κρίσταλ Πάλας
22:00 Θέλτα - ΠΑΟΚ
Cytavision Sports 5
19:45 Ρόμα - Λιλ
22:00 Τσέλιε - ΑΕΚ Αθηνών
Cytavision Sports 6
19:45 Μπολόνια - Φράιμπουργκ
22:00 Φέγενορντ - Άστον Βίλα
Cytavision Sports 7
19:45 Λουντογκόρετς - Μπέτις
22:00 Νότιγχαμ - Μίντιλαντ
Cytavision Sports 8
19:45 Στεάουα - Γιουνγκ Μπόις
22:00 Βασιλεία - Στουτγκάρδη
Novasports Prime
21:45 Μπάσκετ: Ρεάλ - Ολυμπιακός
Novasports 4
21:30 Μπάσκετ: Παρτιζάν - Αρμάνι
Novasports 5
21:30 Μπάσκετ: Μπάγερν - Ερ. Αστέρας
Novasports Start
21:30 Mπάσκετ: Λόντον Λάιος - Μπούντοσνοστ