Πλησιάζει η ώρα της μεγάλης επιστροφής του Πογκμπά

Ο χρόνος για την επίσημη επιστροφή του Πολ Πογκμπά στα γήπεδα μετράει πλέον αντίστροφα και η αναμονή για τον Γάλλο μέσο φτάνει στο τέλος της!

Όπως όλα δείχνουν, ο πρώην ποδοσφαιριστής των Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Γιουβέντους, θα αγωνιστεί μετά την διακοπή των πρωταθλημάτων λόγω των υποχρεώσεων των εθνικών ομάδων.

Μόλις τον περασμένο Ιούνιο, ο Πογκμπά υπέγραψε στη Μονακό από τον οποία σκοπεύει να κάνει restart στην καριέρα του που στο μεταξύ είχε «παγώσει» εξαιτίας του αποκλεισμού του από το ποδόσφαιρο για την υπόθεση ντόπινγκ.

gazzetta.gr