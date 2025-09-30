Τηλεοπτικές μεταδόσεις (30/09): Η μεγάλη βραδιά της Πάφος FC και το υπόλοιπο (γεμάτο) πρόγραμμα
Cytavision Sports 3
19:45 Καϊράτ - Ρεάλ Μαδρίτης
22:00 Γαλατάσαραϊ - Λίβερπουλ
Cytavision Sports 4
19:45 Αταλάντα - Μπριζ
22:00 Τσέλσι - Μπενφίκα
Cytavision Sports 5
09:00 Τένις: ATP 500 – Beijing
12:00 Τένις: ATP 500 – Beijing
22:00 Πάφος FC - Μπάγερν
Cytavision Sports 6
15:00 Youth League: Αταλάντα - Μπριζ
22:00 Μπόντο Γκλιμτ - Τότεναμ
Cytavision Sports 7
17:00 Youth League: Τσέλσι - Μπενφίκα
22:00 Ίντερ - Σλάβια Πράγας
Cytavision Sports 8
12:00 Τένις: ATP 500 - Tokyo
22:00 Ατλέτικο - Άιντραχτ
Novasports Prime
21:30 Μπάσκετ: Μπασκόνια - Ολυμπιακός
Novasports 2
19:00 Μπάσκετ: Ντουμπάι - Παρτιζάν
21:30 Μπάσκετ: Βίρτους Μπ. - Ρεάλ
Novasports 4
21:15 Μπάσκετ: Παναθηναϊκός - Μπάγερν
Novasports 5
21:00 Μπάσκετ: Βενέτσια - Άρης
Novasports 6
20:45 Μπάσκετ: Εφές - Μακάμπι Τ.Α.
Novasports Start
21:00 Μπάσκετ: Ερ. Αστέρας - Αρμάνι